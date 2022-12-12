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實測跨灣大橋及將藍隧道感滿意　即日斥788萬入市首都三房戶

股樓投資 17:19 2022/12/12

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將軍澳跨灣大橋及將藍隧道正式通車，日出康城交通配套全面升級，引發外區客加快入市步伐。美聯物業梁傑表示，日出康城首都1L座中層A室，實用面積715呎，屬於3房套間隔，業主最初以805萬元放盤，放盤約三星期，近日獲外區客以788萬元購入上述單位，折合實用呎價11,020元。

買家現時居住及工作地點均位於港島東，上月沽出物業後隨即在將軍澳物色物業作換樓之用，並已鎖定目標屋苑，不過仍「心大心細」，但買家於將軍澳跨灣大橋及將藍隧道啟用當日親身測試後，發覺由東區往來日出康城車程大大縮短及方便，隨即帶同支票與業主議價，最終以788萬元購入首都單位。資料顯示，原業主於2008年3月以486.3萬元購入上述單位，持貨超過14年，帳面獲利301.7萬元，單位升值約62%

延伸閲讀【有相睇】大橋通車效應帶動 將軍澳中心三房累減180萬 以818萬易手

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撰文 : 蔡子俊

首都 日出康城 將軍澳 美聯物業 二手市場

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