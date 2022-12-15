【內險股】眾安首11月保費收入增15%　一文看清其他內險股收入

▲ 【內險股】財險11月保費收入增0.4% 一文看清其他內險股收入

內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 11月份保費收入 首11月保費收入 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 平保 503.0 +1.2% 7064.3 +2.1% 人保 370.6 -12.8% 5713.8 +8.3% 財險 325.2 +0.4% 4426.8 +9.2% 國壽 169.0 -9.1% 5914.0 -0.3% 新華 77.6 +0.3% 1567.5 +1.1% 眾安 18.4 +11.0% 216.0 +15.5%

1至11月期間累計保費收入約215.97億元，按年升15.5%。11月單月保費收入為18.44億元，按年升11%。

1至11月期間累計保費收入約為7064.26億元，按年增2.1%，11月單月保費收入為502.95億元，按年升1.2%。累計今年首11個月，平安產險收入2697.88億元，按年升10.9%；平安壽險收入4061.49億元，按年跌2.5%；平安養老險收入178.16億元，按年跌14.5%；平安健康保險收入126.72億元，按年增17.5%。

1至11月期間累計保費收入約為1567.51億元，按年增1.1%，11月單月保費收入為77.59億元，按年增0.34%。

國壽今年1月1日至2022年11月30日期間累計原保險保費收入約為5,914 億元，按年跌0.3%，單計11月，原保險保費收入約為169億元，按年跌9.1%。

人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。

財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。

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記者：宋佩恩

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