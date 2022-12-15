【內險股】眾安首11月保費收入增15%　一文看清其他內險股收入

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【中國經濟】發改委：內需對經濟支撐作用明顯增強 提8大重點任務涵蓋綠色消費、推進投融資體制改革等
內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|11月份保費收入
|首11月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|平保
|503.0
|+1.2%
|7064.3
|+2.1%
|人保
|370.6
|-12.8%
|5713.8
|+8.3%
|財險
|325.2
|+0.4%
|4426.8
|+9.2%
|國壽
|169.0
|-9.1%
|5914.0
|-0.3%
|新華
|77.6
|+0.3%
|1567.5
|+1.1%
|眾安
|18.4
|+11.0%
|216.0
|+15.5%
1至11月期間累計保費收入約215.97億元，按年升15.5%。11月單月保費收入為18.44億元，按年升11%。
1至11月期間累計保費收入約為7064.26億元，按年增2.1%，11月單月保費收入為502.95億元，按年升1.2%。累計今年首11個月，平安產險收入2697.88億元，按年升10.9%；平安壽險收入4061.49億元，按年跌2.5%；平安養老險收入178.16億元，按年跌14.5%；平安健康保險收入126.72億元，按年增17.5%。
1至11月期間累計保費收入約為1567.51億元，按年增1.1%，11月單月保費收入為77.59億元，按年增0.34%。
國壽今年1月1日至2022年11月30日期間累計原保險保費收入約為5,914 億元，按年跌0.3%，單計11月，原保險保費收入約為169億元，按年跌9.1%。
人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。
財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。
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記者：宋佩恩
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