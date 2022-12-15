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【內險股】太平首11月保費收入增14%　一文看清其他內險股收入

股市 17:39 2022/12/15

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【內險股】財險11月保費收入增0.4%　一文看清其他內險股收入

內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 11月份保費收入 首11月保費收入
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
平保 503.0 +1.2% 7064.3 +2.1%
人保 370.6 -12.8% 5713.8 +8.3%
財險 325.2 +0.4% 4426.8 +9.2%
國壽 169.0 -9.1% 5914.0 -0.3%
太平 127.1 +14.4% 1776.5 +3.1%
新華 77.6 +0.3% 1567.5 +1.1%
眾安 18.4 +11.0% 216.0 +15.5%

中國太平   （00966）

今年首11個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1776.54億元，按年增3.1%，11月單月保費收入為127.1億元，按年增14.4%。

眾安在線   （06060）

1至11月期間累計保費收入約215.97億元，按年升15.5%。11月單月保費收入為18.44億元，按年升11%。

平保   （02318）

1至11月期間累計保費收入約為7064.26億元，按年增2.1%，11月單月保費收入為502.95億元，按年升1.2%。累計今年首11個月，平安產險收入2697.88億元，按年升10.9%；平安壽險收入4061.49億元，按年跌2.5%；平安養老險收入178.16億元，按年跌14.5%；平安健康保險收入126.72億元，按年增17.5%。

新華保險   （01336）

1至11月期間累計保費收入約為1567.51億元，按年增1.1%，11月單月保費收入為77.59億元，按年增0.34%。

國壽 （02628）

國壽今年1月1日至2022年11月30日期間累計原保險保費收入約為5,914 億元，按年跌0.3%，單計11月，原保險保費收入約為169億元，按年跌9.1%。

人保 （01339）

人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。

財險 （02328）

財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。

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記者：宋佩恩

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

保險公司 港股 中國平安（02318） 中國太平（00966） 中國人民保險集團（01339） 中國人壽（02628） 眾安在線（06060） 中國財險（02328） 人民幣

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