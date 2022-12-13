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【內險股】國壽首11月保費收入跌0.3%　一文看清其他內險股收入

股市 16:47 2022/12/13

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【內險股】財險11月保費收入增0.4%　一文看清其他內險股收入

內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 11月份保費收入 首11月保費收入
億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅
人保 370.6 -12.8% 5713.8 +8.3%
財險 325.2 +0.4% 4426.8 +9.2%
國壽 169 -9.1% 5914 -0.3%

國壽 （02628）

國壽今年1月1日至2022年11月30日期間累計原保險保費收入約為5,914 億元，按年跌0.3%，單計11月，原保險保費收入約為169億元，按年跌9.1%。

人保 （01339）

人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。

財險 （02328）

財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。

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記者：宋佩恩

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港股 保險公司 中國人民保險集團（01339） 中國財險（02328） 人民幣

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