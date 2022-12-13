【內險股】人保首11月保費收入增8%　一文看清其他內險股收入

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【中港通關】據報中港可於1月上旬通關、1月9日為其中一個「吉日」 僅需3天家居監察
內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：
|內險公司
|11月份保費收入
|首11月保費收入
|億元人民幣
|按年變幅
|億元人民幣
|按年變幅
|人保
|370.6
|-12.8%
|5713.8
|+8.3%
|財險
|325.2
|+0.4%
|4426.8
|+9.2%
人保 （01339）
人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。
財險 （02328） 今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。
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記者：宋佩恩
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