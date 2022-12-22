【內險股】中再首11月保費收入增7%　一文看清其他內險股收入

▲ 【內險股】財險11月保費收入增0.4% 一文看清其他內險股收入

內險股陸續公布11月份保費收入，詳情如下，貨幣單位為人民幣：

內險公司 11月份保費收入 首11月保費收入 億元人民幣 按年變幅 億元人民幣 按年變幅 平保 503.0 +1.2% 7064.3 +2.1% 人保 370.6 -12.8% 5713.8 +8.3% 財險 325.2 +0.4% 4426.8 +9.2% 太保 239.4 +14.1% 3708.7 +8.6% 國壽 169.0 -9.1% 5914.0 -0.3% 太平 127.1 +14.4% 1776.5 +3.1% 新華 77.6 +0.3% 1567.5 +1.1% 中再 34.3 +1.5% 422.8 +6.7% 眾安 18.4 +11.0% 216.0 +15.5%

今年首11個月，由公司營運子公司中國大地財產保險股份所獲得的原保費收入總額約為422.77億元，按年增6.7%。11月原保費收入為34.29億元，按年升1.5%。

1至11月期間累計保費收入約為3708.71億元，按年增8.6%，11月單月保費收入為239.41億元，按年增約14.1%。太保子公司太平洋壽險首11個月累計保費收入為2144.92億元，按年增長6.6%；太平洋財險保險累計收入為1563.79億元，按年增長11.6%。

今年首11個月，中國太平經由附屬公司太平人壽、太平財險、太平養老保險所獲得的原保險保費收入合計保費收入約為1776.54億元，按年增3.1%，11月單月保費收入為127.1億元，按年增14.4%。

1至11月期間累計保費收入約215.97億元，按年升15.5%。11月單月保費收入為18.44億元，按年升11%。

1至11月期間累計保費收入約為7064.26億元，按年增2.1%，11月單月保費收入為502.95億元，按年升1.2%。累計今年首11個月，平安產險收入2697.88億元，按年升10.9%；平安壽險收入4061.49億元，按年跌2.5%；平安養老險收入178.16億元，按年跌14.5%；平安健康保險收入126.72億元，按年增17.5%。

1至11月期間累計保費收入約為1567.51億元，按年增1.1%，11月單月保費收入為77.59億元，按年增0.34%。

國壽今年1月1日至2022年11月30日期間累計原保險保費收入約為5,914 億元，按年跌0.3%，單計11月，原保險保費收入約為169億元，按年跌9.1%。

人保財險、壽險及健康首11月原保費收入合共5713.8億元，按年增8.3%；11月單月保費收入為370.57億元，按年少12.8%。人保財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。人保壽險首11月原保險保費收入886.8億元，按年跌4%；11月單月保費收入為26.67億元，按年跌68.87%。人保健康首11月原保險保費收入400.26億元，按年升19.1%；11月單月保費收入為18.69億元，按年升20.9%。

財險今年1至11月原保險保費收入4426.77億元，按年升9.2%；11月單月保費收入為325.21億元，按年升0.4%。

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記者：宋佩恩

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