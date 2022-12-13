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【世界盃2022】哈利簡尼學射12碼舊片爆紅 法國網民狂抽水

環球社會熱點 08:05 2022/12/13

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英格蘭在世界盃8強不敵法國，隊長哈利簡尼兩度操刀12碼，但第二球射失一飛沖天，使法國最終一球小勝。賽後，一段哈利簡尼學習射12碼的舊影片，引來不少法國民眾抽水。

【世界盃2022】卡塔爾流浪貓將獲收養 英格蘭兩守將成「貓奴」 【下一頁】

英格蘭於賽事中兩度獲判12碼，但哈利簡尼（Harry Kane）只把握到首次機會，導致英格蘭力戰後不敵法國，今屆8強止步。賽後，哈利簡尼十分自責，更一度流淚。

然而，一段哈利簡尼過往拍攝的慈善影片卻忽然走紅。片中，哈利簡尼正在練習射12碼，但有人指他射得不好，此人為幫助英格蘭首奪欖球世界盃的名將韋健遜（Jonny Wilkinson）。

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【世界盃2022】C朗暗示或退出國家隊 「夢想已破碎」 【下一頁】

只見韋健遜上前大腳一抽，皮球穿越門楣上方飛出。哈利簡尼一臉迷惑，韋健遜解釋在欖球規則，同等罰球需在橫楣上方穿過才算得分。哈利簡尼點頭認可，隨即便大腳射出足球規則中不算入球的越楣12碼。

無獨有偶地，哈利簡尼對法國射失的12碼同樣越楣而過。法國媒體發現影片後大為流傳，法國前欖球員Jean-Baptiste Gobelet更感謝韋健遜，多謝對方傳授哈利簡尼射12碼的「秘訣」。

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責任編輯：吳漢培

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