【内房危機】旭輝控股擬悉售旭輝永升服務持股　正邀請潛在投資者競標

旭輝控股 （00884） 表示，為舒緩流動資金壓力及向業務運營提供資金，公司積極探索處置境外資產，其中包括出售持有的旭輝永升服務全部股份 （01995） ，相關股份佔旭輝永升服務已發行股本的23.26%。旭輝稱，已經正式邀請潛在投標人，競投旭輝永升服務股份，並已就投標程序展開初步討論。

旭輝指，集團亦已聘請一名獨立財務顧問對集團的運營進行全面的業務審核，以評估當前的流動資金及現金流狀況，以為集團制定最佳的全面解決方案提供依據。集團已通知協調委員會在切實可行的情況下，盡快且不遲於明年第一季向債權人及其他持份者提交全面解決方案供考慮。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：

【内房危機】彭博：中央經濟會議或釋放淡化「房住不炒」信號 法外貿：若屬實為低成本高回報的支持內房措施

【內房危機】融創公布91億美元境外債務初步重組框架 擬將最多40億美元股東借款轉換為普通股或股權掛鉤工具 股份續停牌

【內房危機】雅生活挫3% 雅居樂折讓約8%售雅生活4860萬股 套現約4.9億元

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

編輯：伍鍵文