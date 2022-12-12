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【Good Food,Good Mood@iM網欄】 有heart本地廚師 親民法式小酒館Bar Bleu

名人薈萃 18:00 2022/12/12

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我不是球迷，但愛看世界盃，第一次看是奧雲18歲嶄露頭角那一屆，最喜愛的球隊是巴西，可惜巴西今屆已經飲恨出局。除了巴西之外，今年還捧日本及韓國，不是因為任何球星或情意結，而是純粹被他們的熱情及鬥志感染，同為亞洲人，贏波替他們開心，輸了球亦衰敗猶榮。說起亞洲球隊的冒起，讓我想起在香港西餐界中，已不像以往全是外國廚師的天下，出色的法菜廚師亦不乏香港人的影子，今次介紹的新餐廳Bar Bleu，掌舵人正是VEA前助理主廚Ka Kei。

 

Bar Bleu位於中環士丹頓街，是袖珍而溫馨的法式小酒館，全店只有幾張枱，牆上畫了一隻大八爪魚，感覺舒適隨意。

 

頭盤是招牌北海道生蠔，配襯醃漬青瓜，然後把西瓜切粒再抽出空氣，甜、酸、鮮味融為一體，是清新的好開始。

 

第二道菜的鰤魚也是來自北海道，底部有超級食物藜麥、煙燻酸忌廉及牛油果醬，頂部有幾塊桔橙；脆卜卜的藜麥為嫩滑的刺身豐富了口感層次，味道甜中帶辣，十分清新開胃。

 

圓碌碌的法式冬甩十分鬆化，中間釀入胡桃南瓜吉士醬，頂部布滿松葉蟹肉，以醃漬南瓜及香烤南瓜籽點綴，酸酸的，微暖，很好吃。

 

酥脆的牛奶麵包，上面有油封蛋白及蛋黃、南非鮑魚、法國青口及朝鮮荊，以蒜頭、洋蔥及香草調味，十分香口惹味，適合送酒。

 

    點擊圖片放大

選了兩款主菜：意大利麵捲包着日本帶子及帶子慕絲，配上不同的菇菌、法式醋汁及焦糖牛油汁，口感充實而輕盈；第二道主菜是慢煮6小時的八爪魚，配襯脆炸Comté芝士波及蕃茄酸辣醬，份量十足。

 

甜品是栗子瑪德蓮蛋糕，尚算鬆軟，還是鹹點比較出色。

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作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : iMoneyGoodFoodGoodMood

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