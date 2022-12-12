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【遙距醫療】DrGo新增測量心房顫動功能　用手機App即可檢測

科技 17:39 2022/12/12

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該心房顫動檢測計劃則為最多10萬名DrGo App用戶免費提供14天FibriCheck房顫檢測。

疫情令港人對遙距醫療需求大增，企業下一步更要研究更多元化的遙距醫療服務，便利病人。為了鼓勵大眾及早關注心房顫動（房顫）引發中風的風險，香港電訊旗下一站式遙距醫療服務平台DrGo今（12日）宣布，在亞洲率先引入FibriCheck房顫功能，並夥拍羅氏診斷（香港）及香港復康會，推出「點、指、心動」心房顫動檢測計劃，讓大眾可透過智能手機隨時隨地進行房顫檢測。

該項技術由比利時公司Qompium NV研發，並已獲美國食品藥物管理局及澳洲藥物管理局認可，據悉，其靈敏度、特異度及陽性值均超過九成。Qompium NV（FibriCheck）CEO Lars Grieten解釋，FibriCheck是利用光學技術，還用戶透過智能流動裝置，放置手指於智能手機的相機位置來偵測心律的異常狀況，特別是可引致中風的房顫。

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免費提供14天FibriCheck房顫檢測

該心房顫動檢測計劃則為最多10萬名DrGo用戶免費提供14天FibriCheck房顫檢測，用戶可於指定期內，透過DrGo應用程式隨意檢查心律狀況。官方建議使用時間為每天早上及黃昏，或出現疑似房顫症狀時（如心悸或氣喘等）。

檢測步驟：

  • 用戶只要登入DrGo App並啟動FibriCheck程式後，把放置手指於智能手機的相機鏡頭位置，約1分鐘後便會顯示檢測結果 

如檢測結果顯示患上房顫可能，相關用戶將收到香港復康會的跟進電話或電郵，建議到附近的香港復康會社區復康網絡地區中心接受進一步檢測，並為有需要人士發出檢測報告，以便其儘早求診。  

責任編輯：張寶燕

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