樂見樓價時光倒流　前業主再上車　359萬購屯門兆禧苑

有業主數年前賣樓，現趁樓價回落重新上車。中原地產陳智生說，屯門居屋兆禧苑A座中層9室，實用面積363平方呎，原則一房，現改為兩房間隔，向東，享學校景，開價430萬元，議價後以359萬元成交，實用呎價約9,890元。

代理透露，買家為同區租客，數年前賣樓後一直租樓，見現時樓價重現「時光倒流價」，認為機不可失，故即再次「上車」。資料顯示，原業主於2013年9月以220萬元（自由市場）買入單位，持貨9年，現帳面獲利139萬元，升值63%。

此外，屋苑同日亦錄另一買賣，成交為兆禧苑B座中層14室，實用面積415平方呎，兩房間隔，向西南，享少海景，自由市場叫價430萬元，放盤不足2周，獲同屋苑分支家庭上車客垂青，議價後以395萬元成交，實用呎價約9,518元。資料顯示，原業主於2007年4月以72.8萬元（自由市場）買入單位，持貨15年，現帳面獲利322.2萬元，單位期內升值4.4倍。

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