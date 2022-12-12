【烏克蘭戰爭】澤連斯基罕見一日與3國領袖通話 將有重大宣布

烏克蘭與俄羅斯的戰爭已持續超過9個月，前者獲西方國家支持，力抗俄羅斯入侵。烏克蘭總統澤連斯基罕有地在一天內，接連與美國﹑法國及土耳其總統通電話，並宣稱將有重大宣布。

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澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）周日（11日）表示，當日先後與拜登（Joe Biden）﹑馬克龍（Emmanuel Macron）及埃爾多安（Tayyip Erdogan）通電話。外國媒體指出，澤連斯基一日與3國元首通話實屬罕見。

澤連斯基完結通話後指烏克蘭正與盟友緊密合作，聲稱預期下周連串國際活動後，將有數個重要結果及發表，相信有助解決現時烏克蘭局勢的狀況。

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與拜登的通話中，澤連斯基感謝美方對烏克蘭國防及財政支援，並重申烏軍需要有效的防空系統保護民眾。白宮指拜登亦向澤連斯基確保，美國將繼續為烏克蘭的安全﹑經濟及人道需要提供援助，並確保俄國會為戰爭罪行及暴行負責，亦要俄方為入侵烏克蘭付出代價。

同日稍早，澤連斯基稱與馬克龍作非常有意義的對話，雙方曾商討國防﹑能源﹑經濟及外交議題。與埃爾多安的對話中，澤連斯基指二人舉行「特別對談」為確保烏克蘭糧食出口問題。

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責任編輯：吳漢培