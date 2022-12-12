【內房危機】碧服遭大股東楊惠妍減持 股價今暴跌17% 券商憂沽貨未完

碧桂園服務（06098）公布，公司主席兼控股股東楊惠妍在上周五（9日）配售手上2.37億股碧服股份，每股作價21.33元，佔公司已發行股本約7.03%，套現50.55億元。

交易完成後，楊惠妍在碧服的股份數目，將由14.55億股減至12.18億股，股權由43.15%降至36.12%。

碧服今日股價顯著走低，收市報19.88元，下跌16.99%，成交額83.6億元；至於碧桂園（02007）亦偏軟，收報2.9元，跌5.2%，成交額15.3億元。

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對於碧服被大股東減持，大和證券報告指出，碧服過去一個月股價升幅逾倍，市場早已預期楊惠妍或會有減持行動，故對今次配售套現行動並不意外。由於楊惠妍在減持後仍然持有碧服36.12%股權，市場會繼續關注她未來會否再沽貨。

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記者：李兆明