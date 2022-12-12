峇里官員呼籲旅客放心 新刑法更保障私隱

印尼國會上周正式通過新刑法，全面禁止所有非婚姻關係的性行為，違者最高可被判監一年。印尼法例一出，據報大量外國旅客隨即取消行程。印尼旅遊聖地峇里島的官員強調，當局只會在收到伴侶等人報案後才會起訴，到訪峇里島人士無需憂慮新法。

印尼通過新刑法 全面禁止婚姻外性行為 【下一頁】

峇里島市長Wayan Koster為挽回旅客信心，他周日（11日）發表聲明表示，新法將會在3年後生效，且只會在家長、配偶或子女投訴下，當局才會起訴。對於到訪或居住在峇里島的人而言，無需擔心觸犯印尼刑法。

Wayan Koster更表示，法律條款已較更早期的更嚴格版本放寬，將會更好地保障每個人的隱私。他同時指，峇里島政府將確保民眾在進入酒店、公寓及水療中心等一眾旅遊住宿地點時，無需登記或檢查婚姻狀況。

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Wayan Koster亦否認近日收到多宗航班，及酒店住宿預定取消的消息。他引述旅行社、旅遊團及住宿營運商和航空公司數據指，從今年12月至明年3月期間的預定數目都有增加。他更形容相關報道是「騙局」（hoax）。

峇里島一直是印尼的旅遊熱點，旅遊業協會希望到2025年時，到訪當地的外國遊客可以恢復到每年600萬人的疫情前水平。印尼旅遊業委員會副主席Maulana Yusran亦曾批評，現時印尼經濟及旅遊業仍正處於從疫情大流行中復甦階段，新法通過時機完全適得其反。

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責任編輯：李俊儀