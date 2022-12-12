  • 17°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 17:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【歐元定存】歐元定存息最高1.92厘 花旗料歐央行周四加息0.5厘

16:37 2022/12/12

分享：

分享：

花旗料本周四歐美英央行齊加息半厘。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

本周四（12月15日）堪稱超級央行日，全球既聚焦聯儲局於本港時間周四凌晨公布的議息結果，同日英國及歐洲央行也議息，花旗的專家料歐美英3大央行屆時皆加息0.5厘，但預期加息未能提振歐元，唯恐明年初再失守1算心理大關。而中資滙市達人建議，當歐元回落至1.01到1.02水平值得低撈。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料歐央行今次或加息50點子至1.5厘，明年第一季可能再加息50點子至兩厘。

近期美元回調，非美貨幣爭相伺機反撲勁彈，歐元今天（12日）暫報1.05。廖嘉豪預期，3個月內歐元仍低見0.97 ，未來半年至1年重上1.15；兩年長期目標為1.1。

歐洲自9月8日加息0.75厘，乃自1999年歐元面世以來的最大加幅，擺脫負利率。

港銀紛推1年港元定存5厘年息計劃 虛銀傳統銀行齊出招【下一頁

此外，光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，歐洲央行大幅加息的行動，除了為壓抑區內過高的通脹外，亦為收窄歐美之間的貨幣政策差距；利率差異將導致套息交易，歐元因利率較低而面對較大的貶值壓力。再者，歐元滙率偏低同時亦推動輸入性通脹，所以歐央行亦要緊貼聯儲局的加息步伐。

黃俊能續說，由於聯儲局將於12月開始減慢加息步伐，縱使歐元區通脹維持於雙位數字，但歐央行將會略為放慢加息至0.5厘，以紓緩經濟下行壓力，並於明年2月、3月及5月進一步放緩加息，按月各加0.25厘。而歐央行自今年7月開始加息，連同12月及明年的預測，今輪加息周期將合共加7次，累加3.25厘，最終令存款利率升至2.75厘。

但黃俊能提醒，歐元短綫已累積一定升幅，宜回調後才買入，以增加勝算；加上預期美元拾級回落，料歐元約於1.01至1.02區間有較大支持，可考慮於支持區間分段吸納，以捕捉中綫回升機會。

另方面，市面不乏大小銀行提供歐元定期存款息，包括發鈔行渣打香港 （02888） 及大新 （02356） 等。而華僑永亨今天短減長加，但旗下歐元特惠息繼續罕有呈倒掛，1星期的年息為1.23厘，較1個月的1.1厘高；兩個月報1.66厘；3個月是1.92厘。長息方面，以大眾銀行半年享1.3厘，以及1年有1.6厘為最高。

順帶一提，廖嘉豪指旗下分析員維持預測，料聯儲局仍有4次加息機會，累加1.5厘，分別於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

美滙指數今天暫報105，廖嘉豪預估，未來3個月內料美滙指數見112.5 ，半年至1年料失守百關、報97.66；兩年長期目標價為100.83。

此外，廖嘉豪補充，英國今次或加息50點子至3.5厘，明年2月再加息50點子，3月加息25點子至4.25厘；明年第四季可能開始減息。他同時預期未來3個月英鎊為1.1、半年至1年重上1.26，兩年長期目標預測為1.28。

更多【高息定存】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

相關文章：【港元定期存款】ZA Bank推定存快閃優惠　12個月港元定存息5厘

【英鎊定存】滙豐英鎊短存息加至13厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

美滙指數 華僑永亨銀行 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 花旗銀行 歐洲央行 歐元 外幣定期存款 定期存款

下一篇文章

【港元定存】港銀紛推1年港元定存5厘年息計劃 虛銀傳統銀行齊出招
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定存】1年港元定存高息王5.5厘下周三截止 最後倒數10天
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】大新搶港元跨年錢 1年定存息加至5.1厘
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
【港元定期存款】恒生半年定存享5厘　全城最高息
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
檢閱頭6枚定價最高Rolex　C朗、尼馬炫富式擁有其中3款
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
【稅貸戰2022】創興稅貸息1.48厘 送1480元信用卡現金回贈
【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
【港元定期存款】滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款