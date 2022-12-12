【歐元定存】歐元定存息最高1.92厘 花旗料歐央行周四加息0.5厘

▲ 花旗料本周四歐美英央行齊加息半厘。

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本周四（12月15日）堪稱超級央行日，全球既聚焦聯儲局於本港時間周四凌晨公布的議息結果，同日英國及歐洲央行也議息，花旗的專家料歐美英3大央行屆時皆加息0.5厘，但預期加息未能提振歐元，唯恐明年初再失守1算心理大關。而中資滙市達人建議，當歐元回落至1.01到1.02水平值得低撈。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料歐央行今次或加息50點子至1.5厘，明年第一季可能再加息50點子至兩厘。

近期美元回調，非美貨幣爭相伺機反撲勁彈，歐元今天（12日）暫報1.05。廖嘉豪預期，3個月內歐元仍低見0.97 ，未來半年至1年重上1.15；兩年長期目標為1.1。

歐洲自9月8日加息0.75厘，乃自1999年歐元面世以來的最大加幅，擺脫負利率。

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此外，光大證券國際「外匯通」環球市場及外匯策略師黃俊能認為，歐洲央行大幅加息的行動，除了為壓抑區內過高的通脹外，亦為收窄歐美之間的貨幣政策差距；利率差異將導致套息交易，歐元因利率較低而面對較大的貶值壓力。再者，歐元滙率偏低同時亦推動輸入性通脹，所以歐央行亦要緊貼聯儲局的加息步伐。

黃俊能續說，由於聯儲局將於12月開始減慢加息步伐，縱使歐元區通脹維持於雙位數字，但歐央行將會略為放慢加息至0.5厘，以紓緩經濟下行壓力，並於明年2月、3月及5月進一步放緩加息，按月各加0.25厘。而歐央行自今年7月開始加息，連同12月及明年的預測，今輪加息周期將合共加7次，累加3.25厘，最終令存款利率升至2.75厘。

但黃俊能提醒，歐元短綫已累積一定升幅，宜回調後才買入，以增加勝算；加上預期美元拾級回落，料歐元約於1.01至1.02區間有較大支持，可考慮於支持區間分段吸納，以捕捉中綫回升機會。

另方面，市面不乏大小銀行提供歐元定期存款息，包括發鈔行渣打香港 （02888） 及大新 （02356） 等。而華僑永亨今天短減長加，但旗下歐元特惠息繼續罕有呈倒掛，1星期的年息為1.23厘，較1個月的1.1厘高；兩個月報1.66厘；3個月是1.92厘。長息方面，以大眾銀行半年享1.3厘，以及1年有1.6厘為最高。

順帶一提，廖嘉豪指旗下分析員維持預測，料聯儲局仍有4次加息機會，累加1.5厘，分別於12月15日的會議或加息50點子，明年2月再加50點子，3月和5月分別只加25點子，令最終利率達到5.25至5.5厘。

美滙指數今天暫報105，廖嘉豪預估，未來3個月內料美滙指數見112.5 ，半年至1年料失守百關、報97.66；兩年長期目標價為100.83。

此外，廖嘉豪補充，英國今次或加息50點子至3.5厘，明年2月再加息50點子，3月加息25點子至4.25厘；明年第四季可能開始減息。他同時預期未來3個月英鎊為1.1、半年至1年重上1.26，兩年長期目標預測為1.28。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪