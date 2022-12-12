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【美股焦點】微軟收購倫交所4%股權　開展10年戰略合作

股市 16:29 2022/12/12

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【美股焦點】微軟收購倫交所4%股權　開展10年戰略合作

倫敦交易所（LSE）宣布，與微軟（美：MSFT）開展為期10年的戰略合作夥伴關係，此外微軟將向黑石（Blackstone）及湯森路透（Thomson Reuters Consortium）所組成的財團收購倫交所約4%股份。

倫交所將利用微軟旗下公用雲端服務平台Microsoft  Azure、AI及協作平台Microsoft Teams 等，以構建該交易所的數據基礎架構，並籌建下一代生產力、數據和分析以及建模解決方案。

Workspace將無縫加入合規Teams及Microsoft 365

此外，雙方會為倫敦交易所旗下數據和分析工作流程解決方案Workspace無縫加入已內置合規設計的Teams及Microsoft 365。倫敦交易所數據平台及其他關鍵技術基礎設施亦會遷移到 Microsoft Azure。

倫敦交易所稱，微軟雲計算及人工智能事業部執行副總裁Scott Guthrie在獲得適當批准後，將適時被任命為倫敦交易所非執行董事。

倫交所料推動收入增長

隨著新產品的投產，倫交所​​​​預計，將有效推動集團收入收入增長；2023至2025年的總增量現金成本預計在 2.50億至3億英鎊之間，其中包括約1億英鎊的資本支出以及同期對EBITDA 利潤率的 50-100 個基點影響。倫交所​​​​在合作期限內與微軟最低雲相關合約支出承諾為23億英鎊。

 

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

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編輯：李哲毅

美股 收購 微軟（Microsoft，美：MSFT）

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