▲ 【美股焦點】微軟收購倫交所4%股權 開展10年戰略合作

倫敦交易所（LSE）宣布，與微軟（美：MSFT）開展為期10年的戰略合作夥伴關係，此外微軟將向黑石（Blackstone）及湯森路透（Thomson Reuters Consortium）所組成的財團收購倫交所約4%股份。

倫交所將利用微軟旗下公用雲端服務平台Microsoft Azure、AI及協作平台Microsoft Teams 等，以構建 該交易所的 數據基礎架構，並籌建下一代生產力、數據和分析以及建模解決方案。

Workspace將 無縫 加入合規 Teams及Microsoft 365

此外，雙方會為 倫敦交易所旗下 數據和分析工作流程解決方案 Workspace 無縫 加入已 內置合規設計的Teams及Microsoft 365。 倫敦交易所數據平台及其他關鍵技術基礎設施亦會遷移到 Microsoft Azure。

倫敦交易所稱， 微軟雲計算及人工智能事業部執行副總裁Scott Guthrie在獲得適當批准後，將適時被任命為 倫敦交易所 非執行董事。

倫交所料推動收入增長

隨著新產品的投產， 倫交所​​​​ 預計，將有效推動集團收入收入增長； 2023至2025年的總增量現金成本預計在 2.50億至3億英鎊之間，其中包括約1億英鎊的資本支出以及同期對EBITDA 利潤率的 50-100 個基點影響。 倫交所​​​​ 在合作期限內與微軟最低雲相關合約支出承諾為23億英鎊。

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編輯：李哲毅