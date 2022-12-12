【數字人民幣】中銀推e-CNY體驗活動、名額500個　成功參與的客戶獲100元數字人民幣消費紅包

▲ 【數字人民幣】中銀推e-CNY優先體驗活動名額500個 成功參與的客戶獲100元數字人民幣消費紅包

中銀香港 （02388） 與中國銀行 （03988） 合作，在香港推出「數字人民幣」（e-CNY）優先體驗活動。合資格客戶於今日（12日）至本月29日的登記期內，在BoC Pay成功登記優先體驗活動後，可在「數字人民幣（試點版）App」憑香港手機號碼開立並使用中國銀行個人數字人民幣錢包。優先體驗名額有500個。

凡成功參與優先體驗活動的客戶，可獲得總值100元的數字人民幣消費紅包，在內地支援數字人民幣付款的線下商戶、京東購物商城（JD.COM）以及香港部分U購select指定門店使用。據了解，每位客戶只限領取一次消費紅包，該紅包4張25元數字人民幣，單一消費數字人民幣100元就可用一張。

客戶登記數字人民幣優先體驗活動須符合以下條件：已註冊BoC Pay流動應用程式；使用在香港發行並印有中銀標誌的中銀信用卡/中銀銀聯雙幣信用卡/中銀聯營卡，相關信用卡須與以「+852」為開首的香港手機號碼綁定；已開通中銀香港個人手機銀行；持有中銀香港的人民幣儲蓄/往來帳戶。

登記「數字人民幣」優先體驗活動步驟：

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中銀香港：今次優先體驗為本地商戶提供港元清算服務

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光表示，今次向香港客戶推出優先體驗活動，得以有效驗證前期數字人民幣在港取得的階段性技術成果。是次優先體驗活動中，該行可為本地商戶提供港元清算服務，方便商戶接受數字人民幣作為付款方式，為日後內地人士在港使用數字人民幣消費進行模擬驗證；同時亦支持本地客戶在內地指定電商平台使用數字人民幣進行支付，為網購客提供多元化支付體驗。

中銀香港已完成包括以轉數快（FPS）增值數字人民幣錢包、數字人民幣收單等多項基礎服務的開發，共有200餘名來自中銀香港及其他參與銀行的人員，已率先完成兩輪技術驗證。該行期望可透過金融科技和央行數字貨幣，進一步優化跨境支付體驗，為內地和香港居民跨境消費等業務場景提供更便利的支付服務。

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編輯：胡學能