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【港元定存】港銀紛推1年港元定存5厘年息計劃 虛銀傳統銀行齊出招

16:22 2022/12/12

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虛銀及傳統銀行鬥推港元定存5厘息。

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市場靜候聯儲局於本周四（12月15日）的議息結果，今天（12日）暫有4間大小銀行加港元定期存款息，集友4招齊發，連環推4個特惠息，分別為1個月年息享3厘、3個月享4厘、6個月4.3厘，以及12個月4.5厘，起存金額為100萬元，上限1000萬元，適合個人客戶的新舊資金，分行或網上渠道開立；華僑永亨加3個月定存息0.5厘，新息率至5厘，跟一年看齊。「華僑宏富理財」現有客戶或升級至「宏富理財」客，門檻為20萬元，全新成為「宏富理財」客，門檻100萬元，優惠至今年底，但額滿即止。

至於眾安（ZA Bank）及工銀亞洲齊推1年5厘快閃息，工銀亞洲搶大額存款，須綜合理財戶斥1000萬元新錢在分行開立定存，大戶期滿賺息50萬元，但只限今天；反觀眾安的門檻只須1萬元新資金，於本周六（17日）截止。如以虛擬銀行現時1年定存為3.31厘，而存款上限是300萬元計，賺息99300元；連同1.69厘加息券，再袋多50700元利息，全期收取15萬元利息。

ZA Bank推定存快閃優惠　12個月港元定存息5厘【下一頁

此外，工銀亞洲又推遞增式存款，首60天享4.1厘年息、第61天至120天有5.1厘、121天至188天為6.1厘，須綜合理財戶斥10萬元新資金。

不過，創興調低入場費5000元的1年定存息率0.25厘至4.8厘，同時卻提高門檻50萬元的1年定存息率至5.05厘。

惟須注意，ZA Bank今天推出2022年度壓軸港元定存屬快閃優惠，用戶以新資金開立指定存款，1年為5厘、半年是4.7厘，以及3個月4.6厘；但須附帶條件，ZA Bank已向昨天（12月11日）或之前成功開戶的所有用戶，發放了3張港幣新資金定存加息券。用戶只須於本周六或之前存入至少1萬元新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享優惠年利率。

目前市面共有13間大小銀行，合共提供逾20個計劃的年息高達5厘或以上，包括南商於上周三（12月7日）突推6個5厘或以上超高息，例如：1年期享5.4厘、半年為5.3厘、3個月為5.2厘，入場費須500萬元，且須特選客戶，包括全新指定理財戶、發薪戶、港漂客群、醫生、教聯會員或親臨啟德分行的客戶，且要求新資金及分行開立。如以1年享5.4厘計，追息族全期賺取27萬元利息。

滙豐港元定存最高10厘 大戶7天速賺1.9萬元利息【下一頁

若只斥50萬元新錢，南商也提供3個月、半年及1年皆為5厘，適用於所有客戶。

港滙續偏強，見7.779；1個月拆息4連跌，報4.88厘。

另方面，比併高息王，星展於11月23日突推7天年息高達10厘的破頂息，以門檻50萬元的新錢計，速賺959元利息；如以上限500萬元計，短存最多賺息9589元。

然而，滙豐只要求尚玉理財戶至少兌換1萬元，享10厘息的要求較簡單。而滙豐卓越理財戶7天年息也有9.9厘、ONE理財戶及其他客戶也有9.8厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

南洋商業銀行 創興銀行（01111） 虛擬銀行 工銀亞洲 眾安銀行 華僑永亨銀行 集友銀行 港元定期存款 定期存款

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