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白居二買家見跨灣大橋通車　即以333萬元買將軍澳居屋

股樓投資 16:18 2022/12/12

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新一批白居二出爐，大批合資格買家趁低入市，其中將軍澳居二市場成交增多。中原地產關偉豪說，寶明苑B座低層17室，實用面積426平方呎，兩房間隔，座向南方，望內園景，最初叫價398萬元，經連番議價後，終以綠表價333萬元易手，實用呎價約7,817元。

關偉豪說，新買家為外區家庭租客，成功抽到白居二資格，即到各區睇樓，日前見將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式通車，認為交通及環境好，故在通車首日到區內睇樓，其後見上址擁企理裝修，可即買即住，為了不想再捱貴租，隨即決定入市自用。 

資料顯示，原業主於2016年10月以297.5萬元購入單位，當時單位亦未補地價，持貨6年，現賬面獲利35.5萬元離場。 

延伸閱讀【現樓直擊】大圍站柏傲莊I開始收樓 住客會所有梯田【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 寶明苑 白居二 將軍澳 中原地產

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