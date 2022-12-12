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【研究調查】美國運通：近半企業預今年盈利較2021年差　僅14%受訪中小企對前景感樂觀

理財智慧 17:07 2022/12/12

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美國運通今天（12日）公布「2023香港企業營商展望調查」結果，發現49%受訪企業預計2022年全年盈利能力將較2021年差，當中有51%中小企，37%屬大企業，顯示中小企較大型企業悲觀。

調查由美國運通委託香港生產力促進局於2022年10月，以電話形式訪問超過1,000間不同規模的本地企業。

對於2023年前景展望，36%受訪企業對整體營商信心表示悲觀，中小企的比率為39%，而較大型企業為18%。只有15%受訪企業對來年感樂觀，其餘的則持中立態度。

同場加映：【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

同時，64%受訪企業認為，放寬旅遊限制將帶來更多商機。而為迎接放寬旅遊限制帶來的機遇，21%受訪公司認為增加人手，以及15%受訪公司認為加強營銷推廣最為重要。

受訪企業表示，影響他們對前景看法的首三項宏觀經濟因素，依次為通關限制、加息和通脹，以及全球供應鏈緊張導致營運成本增加；業務營運方面，企業仍擔心因客戶需求改變而影響生意、現金流緊絀和人手短缺。

調查結果：

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財務靈活性是業務營運的關鍵。縱使調查顯示企業的整體現金流挑戰較去年略有改善，今年仍有27%受訪中小企表示遇到現金流問題，至於大型企業，就只有20%表示遇到同樣問題，比去年36%為低。商業貸款是企業融資的重要一環，在是次調查中，38%受訪企業表示，在現時經濟環境下取得貸款較以往更具挑戰。

不可預見開支是現金流的一大威脅。受訪本港企業表示過去12個月內在原材料／商品成本、物流及薪酬與招聘相關等方面出現了不可預見的開支，而許多公司預計明年於上述三類的營運成本將進一步上升。

而與中小企相比，更多大型企業預計2023年將在薪酬、人才培訓和物流方面會有更大開支。

同場加映：【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

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撰文 : 陳楚琨

出入境管制 經濟 香港生產力促進局 香港

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