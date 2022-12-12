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【港股前瞻】凱基亞洲：料中港股三因素下驅動 明年恒指最高望23300點

股樓投資 16:19 2022/12/12

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凱基亞洲發表2023年市場展望，凱基亞洲投資策略部主管溫傑表示，料美國或於明年第二季踏人溫和衰退，衰退期將為一至兩季。中國方面，展望今明兩年中國經濟增長或為 3.1%及 5%，通脹分別為 2%及 3%。他亦預期中港股市明年會受疫情封控减少、中央繼續推出刺激經濟措施，以及美聯儲加息有望見頂的三項因素驅動，明年基本情景恒指目標價為 21100 點，樂觀情境為 23300 點。

 

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

 

凱基亞洲預計明年第一季後聯儲局繼續加息、維持利率不變與降息的機率分別為 35%、45%與 20%。溫傑表示，對美國利率去向的預測為「Slower and longer 」，認為美國加息的步伐會放緩，但加息期會更長，因通脹被工資及租金拖低回落速度，料聯儲局明年2月及3月將進一步各加息25點子。他又指出在過去兩個月市場有所反彈，主要由憧憬美國加息放緩所主導，但在反彈過後，仍有加息及衰退風險要面對。而且他認為明年美國不論加息或減息均屬利淡，持續加息的情景或代表通脹已不受控，減息則表示衰退風險已至。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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他對中國則表示較看好，因內地正值政治換屆需要「衝業績」，加上今年增長不達標下，明年會比較有壓力促使提振經濟。他認為，房地產的復原過程及防疫措施的放寬速度，都對明年内地經濟復甦影響甚大。凱基投資主題亦配合市況，選股上以復常、估值修復、能源以及防守股作為四大主題。至於港股明年低位，他認為與今年低位的隔離不會太遠及過低，料支持位在14300點。

 


【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

 

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撰文：鄭昊彤

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通脹 美國聯儲局 減息 加息 目標價 經濟 貨幣政策 經濟衰退 港股 恒生指數

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