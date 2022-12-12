【定存優惠】ZA Bank新資金開戶定存　12個月最高達5厘息

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虛擬銀行ZA Bank今日（12日）推出港幣定期存款快閃優惠，用戶以新資金開立指定定期存款，可獲最高5%優惠年利率。
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ZA Bank表示，已向2022年12月11日或之前成功開戶的所有用戶，發放了3張港幣新資金定存加息券。用戶只需於2022年12月17日或之前，存入指定新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享優惠年利率。
不過用戶要留意，新資金定存加息券僅適用於以「合資格新資金」設立之定期存款。「合資格新資金」是指客戶現有對應幣種存款結餘與獲得新資金定存加息券前一日，日終對應幣種存款結餘對比所增加的金額。
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|存款期
|最低存款額
|最高存款額
|有效期
|基本定存年利率
|新資金定存加息劵之額外年利率
|最終優惠年利率
|12個月
|HKD 10,000
|HKD 3,000,000
|
2022年12月12日
至
2022年12月17日
|3.31%
|1.69%
|5%
|6 個月
|3.01%
|1.69%
|4.7%
|3 個月
|2.51%
|2.09%
|4.6%
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撰文 : 陳楚琨