【定存優惠】ZA Bank新資金開戶定存　12個月最高達5厘息

虛擬銀行ZA Bank今日（12日）推出港幣定期存款快閃優惠，用戶以新資金開立指定定期存款，可獲最高5%優惠年利率。

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ZA Bank表示，已向2022年12月11日或之前成功開戶的所有用戶，發放了3張港幣新資金定存加息券。用戶只需於2022年12月17日或之前，存入指定新資金，並使用加息券開立定期存款戶口，即可享優惠年利率。

不過用戶要留意，新資金定存加息券僅適用於以「合資格新資金」設立之定期存款。「合資格新資金」是指客戶現有對應幣種存款結餘與獲得新資金定存加息券前一日，日終對應幣種存款結餘對比所增加的金額。

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存款期 最低存款額 最高存款額 有效期 基本定存年利率 新資金定存加息劵之額外年利率 最終優惠年利率 12個月 HKD 10,000 HKD 3,000,000 2022年12月12日 至 2022年12月17日 3.31% 1.69% 5% 6 個月 3.01% 1.69% 4.7% 3 個月 2.51% 2.09% 4.6%

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