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英國10月恢復經濟增長 衰退仍料將至

環球經濟金融 16:12 2022/12/12

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英國面臨高通脹率，民眾生活壓力沉重，未來經濟更有衰退危機。但英國最新數據顯示，當地10月經濟錄得增長，事隔一個月再次迎來升幅。但經濟學家仍然預期，衰退將如期在年底到來。

英前財相承認制定預算時得意忘形 卓慧思急於求成 【下一頁】

英國國家統計局（Office for National Statistics，ONS）周一（12日）公布，當地10月經濟出現0.5%增長，約9月縮0.6%後迎來反彈。今次增長超越經濟學家預期,相信與工作日子恢復正常有關。

專家認為，由於英女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）於9月初突然離世，導致當地工作日減少，因此當月出現收縮。所以，專家推測10的增幅並非來自經濟產出在任何實際增加。

由於英國第4季經濟產出預料會是負數，經濟學家相信當地將在年底陷入經濟衰退。英國央行英倫銀行及預算責任辦公室（Office for Budget Responsibility, OBR）更表明，英國或已處於衰退，料衰退來年持續整年。

英國醫護考慮暫停罷工 促衛生大臣參與加薪談判 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，高通脹加上俄烏戰爭影響，使全球經濟增長放緩，國際貨幣組織更估計今明兩年內，全球3分1經濟體將有衰退。侯俊偉指ONS最新數據即使顯示有增長，但英國未來經濟依法困難重重。

侯俊偉稱英國如其他歐洲國家一樣，經濟難以避免受後新冠疫情時代﹑俄烏戰爭及全球天然氣價格高昂的衝擊。侯俊偉相信，政府的財政計劃有助恢復經濟穩定及降低高通脹，同時為長遠增長打好基礎。

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責任編輯：吳漢培

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