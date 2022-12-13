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【新股IPO】吉利已向美證交會遞表將極氪分拆赴美上市　集團：為極氪提供進入股權及債權資本市場機會

新股IPO 16:48 2022/12/13

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【新股IPO】吉利已向美證交會遞表將極氪分拆赴美上市

吉利 （00175） 周二（13日）公布，已於12月7日向美國證交會遞交或作IPO註冊聲明草擬本，集團擬分拆高端電動車品牌極氪（Zeekr）於美國發售。吉利解釋，分拆符合股東整體利益，讓投資者更好地評估集團業務，為極氪提供直接獨立進入股權及債權資本市場機會。集團主要銷售純電動車、新能源車電池及部件。

據報集資額逾10億美元

早前路透據消息人士報道，極氪目標集資超過10億美元（約78億港元）。若極氪成功在美上市，將於過去一年半以來，首次有中資公司在美以IPO形式掛牌。

吉利極氪11月交付量按年增4.5倍至11011輛　料可達成全年目標【下一頁】

報道指，極氪上周已遞交上市申請，並尋求最快於明年第二季在紐交所上市，集團尋求估值超過100億美元（約780億港元），估值較去年尋求外部融資時的90億美元為高。

極氪曾考慮在港掛牌

消息人士稱，極氪也有考慮在港掛牌，但最終選擇目標估值較高的紐約。吉利10月曾表示計劃分拆極氪，但沒有透露會於何地上市。

對於極氪計劃赴美上市，吉利拒絕評論。

極氪今年首9個月售出6.06萬輛電動車，同期Tesla（美：TSLA）Model Y售出約28.59萬輛。極氪計劃明年在歐洲付運首款電動車「極氪001」。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

編輯：陳韻妍

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