【新股IPO】GUANZE 2427超購0.59倍　一文看清所有新股認購表現（附表）

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【阿里巴巴9988】阿里雲：PCCW機房冷氣故障累港區服務受阻 澳門金管局網站死機、有加密貨幣交易所無法取款（第二版）
臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，內地牧場澳亞集團 （新上市編號：02425） 及康灃生物 （新上市編號：06922） 周五（16日）起招股，下周三（21日）截止招股，料12月30日掛牌。
內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 周四（15日）至下周二（20日）期間招股，均料12月29日掛牌。
本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|截止申購日
|招股詳情
|澳亞 （02425）
|410萬元
|未足額
|12月21日
|【按此】
|康灃生物 （06922）
|530萬
|未足額
|12月21日
|【按此】
|星空華文 （06698）
|973萬
|未足額
|12月20日
|【按此】
|GUANZE MEDICAL （02427）
|1933萬
|0.59倍
|12月20日
|【按此】
截至周日（18日）下午約2時，澳亞集團孖展暫錄410萬元，其中富途借出200萬元，以公開集資約2145萬元計，暫未足額認購。澳亞招股價每股少於7元，每手（1000股）入場費7070.55元。
康灃生物孖展暫錄530萬元，其中富途借出400萬元，以公開集資額2100萬元計，暫未足額認購。康灃招股價每股18.9元，每手（200股）入場費3818.1元。
GUANZE孖展暫錄1933萬元，其中富途借出1200萬元，以公開集資約1215萬元計，輕微超購0.59倍。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。
星空華文孖展暫錄973萬元，其中富途借出600萬元，公開集資額約4789萬元，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。
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記者：宋佩恩
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