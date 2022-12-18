  • 13°C
香港時間 : 20221218日 (週日) 19:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】GUANZE 2427超購0.59倍　一文看清所有新股認購表現（附表）

新股IPO 18:48 2022/12/18

分享：

分享：

【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股　孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，內地牧場澳亞集團 （新上市編號：02425） 及康灃生物 （新上市編號：06922） 周五（16日）起招股，下周三（21日）截止招股，料12月30日掛牌。

內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 周四（15日）至下周二（20日）期間招股，均料12月29日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截止申購日 招股詳情
澳亞 （02425） 410萬元 未足額 12月21日 【按此】
康灃生物 （06922） 530萬 未足額 12月21日 【按此】
星空華文 （06698） 973萬 未足額 12月20日 【按此】
GUANZE MEDICAL （02427） 1933萬 0.59倍 12月20日 【按此】

截至周日（18日）下午約2時，澳亞集團孖展暫錄410萬元，其中富途借出200萬元，以公開集資約2145萬元計，暫未足額認購。澳亞招股價每股少於7元，每手（1000股）入場費7070.55元。

康灃生物孖展暫錄530萬元，其中富途借出400萬元，以公開集資額2100萬元計，暫未足額認購。康灃招股價每股18.9元，每手（200股）入場費3818.1元。

GUANZE孖展暫錄1933萬元，其中富途借出1200萬元，以公開集資約1215萬元計，輕微超購0.59倍。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。

星空華文孖展暫錄973萬元，其中富途借出600萬元，公開集資額約4789萬元，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：

【新股IPO】3新股首掛、花房集團高逾17%一手帳面賺490元　濠暻科技、高視醫療齊潛水

【新股IPO】陽光保險首掛全日無升跌、成交額3.34億元　海通資管疑循國際配售掃入4.6億元大貨

記者：宋佩恩

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

開啟hket App，閱讀全文
港股 孖展 集資 IPO 星空華文（06698） GUANZE MEDICAL（02427） 康灃生物－B（06922） 澳亞集團（02425）

上一篇文章

【阿里巴巴9988】阿里雲：PCCW機房冷氣故障累港區服務受阻　澳門金管局網站死機、有加密貨幣交易所無法取款（第二版）

下一篇文章

【港股反彈】內房、科網及教育板塊　內地政策齊吹暖風
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【儲局官員】梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘
【儲局官員】梅斯特：仍要加息　料美國終端利率高於5.1厘
【澳門賭牌】11間衛星賭場獲准留低　7間結束、澳門政府：博企要全數吸收受影響員工
【澳門賭牌】11間衛星賭場獲准留低　7間結束、澳門政府：博企要全數吸收受影響員工
【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【阿里巴巴】蔡崇信據報通過大摩出售價值2.6億美元阿里巴巴股份
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期收市跌25點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里美股低港2%　夜期收市跌25點（不斷更新）
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【債務重組】香港航空避過破產　香港及英國法院通過其490億債務重組方案
【世界盃賽果】克羅地亞贏季軍　37歲摩迪未言休：要打歐國聯　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】克羅地亞贏季軍　37歲摩迪未言休：要打歐國聯　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款