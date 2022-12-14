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【新股IPO】達勢1405及業聚6929現正招股、思派314獲超購1.09倍　一文看清所有新股認購表現（附表）

新股IPO 17:55 2022/12/14

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【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股　孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，周二（13日）有兩新股開始招股，分別為內地連鎖披薩店達勢股份 （新上市編號：01405） 及內地心血管介入醫療器械供應商業聚醫療 （新上市編號：06929） ，均於周五（16日）截止招股，12月23日掛牌。

內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 周一（12日）起招股，均於周四（15日）截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截止申購日 招股詳情
思派健康 （00314） 3862萬 1.1倍 12月15日 【按此】
上美股份 （02145） 3355萬 未足額 12月15日 【按此】
達勢股份 （01405） 648萬 未足額 12月16日 【按此】
業聚醫療 （06929） 2630萬 未足額 12月16日 【按此】

截至周三（14日）下午約4時半，達勢孖展暫錄648萬元，其中富途借出300萬元，以公開發售部分約5675萬元計，未足額認購。達勢招股價介乎46元至50元，最高集資額約5.68億元，每手（100股）入場費約5050.4元。

業聚孖展暫錄2630萬元，其中富途借出2100萬元，以公開發售部分約4808萬元計，未足額認購。業聚招股價8.8元，最高集資額約4.81億元，每手（500股）入場費約4444.35元。

上美孖展暫錄3355萬元，其中老虎國際借出1248萬元，富途借出1200萬元，以公開發售部分約1.1億元計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手（100股）入場費約3010.03元。

思派健康孖展暫錄3862萬元，其中富途借出2000萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，超額認購1.09倍。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手（200股）入場費約3757.5元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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港股 孖展 集資 IPO 業聚醫療（06929） 達勢股份（01405） 思派健康（00314） 上美股份（02145）

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