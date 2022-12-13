【新股IPO】達勢1405及業聚6929現正招股、四新股均未獲足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

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臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，周二（13日）有兩新股開始招股，分別為內地連鎖披薩店達勢股份 （新上市編號：01405） 及內地心血管介入醫療器械供應商業聚醫療 （新上市編號：06929） ，均於周五（16日）截止招股，12月23日掛牌。
內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 周一（12日）起招股，均於周四（15日）截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。
本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|截止申購日
|招股詳情
|思派健康 （00314）
|1724萬
|未足額
|12月15日
|【按此】
|上美股份 （02145）
|2168萬
|未足額
|12月15日
|【按此】
|達勢股份 （01405）
|10萬
|未足額
|12月16日
|【按此】
|業聚醫療 （06929）
|429萬
|未足額
|12月16日
|【按此】
截至周二（13日）下午約1時半，達勢孖展暫錄10萬元，其中利弗莫爾借出8萬元，以公開發售部分約5675萬元計，未足額認購。達勢招股價介乎46元至50元，最高集資額約5.68億元，每手（100股）入場費約5050.4元。
業聚孖展暫錄429萬元，其中富途借出400萬元，以公開發售部分約4808萬元計，未足額認購。業聚招股價8.8元，最高集資額約4.81億元，每手（500股）入場費約4444.35元。
上美孖展暫錄2168萬元，其中老虎國際借出958萬元，以公開發售部分約1.1億元計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手（100股）入場費約3010.03元。
思派健康孖展暫錄1724萬元，其中富途借出900萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，未獲足額認購。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手（200股）入場費約3757.5元。
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記者：宋佩恩
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