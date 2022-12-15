【新股IPO】達勢1405及業聚6929孖展均未獲足額認購　上美2145孖展暫錄3435萬元、一文看清所有新股認購表現（附表）

▲ 【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股 孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，周二（13日）有兩新股開始招股，分別為內地連鎖披薩店達勢股份 （新上市編號：01405） 及內地心血管介入醫療器械供應商業聚醫療 （新上市編號：06929） ，均於周五（16日）截止招股，12月23日掛牌。

內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 周一（12日）起招股，均於周四（15日）截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截止申購日 招股詳情 上美股份 （02145） 3435萬 未足額 12月15日 【按此】 達勢股份 （01405） 686萬 未足額 12月16日 【按此】 業聚醫療 （06929） 3006萬 未足額 12月16日 【按此】 思派健康 （00314） 4124萬 1.2倍 12月15日（已截） 【按此】

截至周四（15日）上午約9時半，達勢孖展暫錄686萬元，其中富途借出300萬元，以公開發售部分約5675萬元計，未足額認購。達勢招股價介乎46元至50元，最高集資額約5.68億元，每手（100股）入場費約5050.4元。

業聚孖展暫錄3006萬元，其中富途借出2200萬元，以公開發售部分約4808萬元計，未足額認購。業聚招股價8.8元，最高集資額約4.81億元，每手（500股）入場費約4444.35元。

上美孖展暫錄3435萬元，富途借出1200萬元，其中老虎國際借出1180萬元，以公開發售部分約1.1億元計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手（100股）入場費約3010.03元。

已截止招股的思派健康孖展錄4124萬元，其中富途借出2000萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，超額認購1.24倍。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手（200股）入場費約3757.5元。

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記者：宋佩恩

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