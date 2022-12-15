【新股IPO】星空華文6698及GUANZE2427首日招股孖展逾300萬元、四新股均未獲足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

▲ 【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股 孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，周四（15日）有內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 加入，將於下周二（20日）截止招股，均料12月29日掛牌。

內地連鎖披薩店達勢股份 （新上市編號：01405） 及內地心血管介入醫療器械供應商業聚醫療 （新上市編號：06929） ，於周二（13日）至周五（16日）期間招股，12月23日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截止申購日 招股詳情 星空華文 （06698） 333萬 未足額 12月20日 【按此】 GUANZE MEDICAL （02427） 318萬 未足額 12月20日 【按此】 達勢股份 （01405） 956萬 未足額 12月16日 【按此】 業聚醫療 （06929） 4098萬 未足額 12月16日 【按此】 上美股份 （02145） 3435萬 未足額 12月15日（已截） 【按此】 思派健康 （00314） 4124萬 1.2倍 12月15日（已截） 【按此】

截至周四（15日）下午約4時，GUANZE孖展暫錄318萬元，其中富途借出200萬元，以公開集資約1215萬元，暫未足額認購。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。

星空華文孖展暫錄333萬元，其中富途借出300萬元，公開集資額約4789萬元，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。

達勢孖展暫錄956萬元，其中富途借出500萬元，以公開發售部分約5675萬元計，未足額認購。達勢招股價介乎46元至50元，最高集資額約5.68億元，每手（100股）入場費約5050.4元。

業聚孖展暫錄4098萬元，其中富途借出3200萬元，以公開發售部分約4808萬元計，未足額認購。業聚招股價8.8元，最高集資額約4.81億元，每手（500股）入場費約4444.35元。

內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 已截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。

上美孖展暫錄3435萬元，富途借出1200萬元，其中老虎國際借出1180萬元，以公開發售部分約1.1億元計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手（100股）入場費約3010.03元。

已截止招股的思派健康孖展錄4124萬元，其中富途借出2000萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，超額認購1.24倍。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手（200股）入場費約3757.5元。

相關文章：

【新股IPO】3新股首掛、花房集團高逾17%一手帳面賺490元 濠暻科技、高視醫療齊潛水

【新股IPO】陽光保險首掛全日無升跌、成交額3.34億元 海通資管疑循國際配售掃入4.6億元大貨

記者：宋佩恩

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港