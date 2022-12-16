【新股IPO】星空華文6698及GUANZE 2427孖展暫約500萬元、均未獲足額認購　一文看清所有新股認購表現（附表）

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【新股IPO】澳洲地產商VIMG申請上市 80後CEO 28歲創立
臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，周四（15日）有內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 加入，將於下周二（20日）截止招股，均料12月29日掛牌。
內地連鎖披薩店達勢股份 （新上市編號：01405） 及內地心血管介入醫療器械供應商業聚醫療 （新上市編號：06929） ，於周二（13日）至周五（16日）期間招股，12月23日掛牌。
本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|截止申購日
|招股詳情
|星空華文 （06698）
|479萬
|未足額
|12月20日
|【按此】
|GUANZE MEDICAL （02427）
|516萬
|未足額
|12月20日
|【按此】
|業聚醫療 （06929）
|4303萬
|未足額
|12月16日（已截）
|【按此】
|達勢股份 （01405）
|1006萬
|未足額
|12月16日（已截）
|【按此】
|上美股份 （02145）
|3435萬
|未足額
|12月15日（已截）
|【按此】
|思派健康 （00314）
|4124萬
|1.2倍
|12月15日（已截）
|【按此】
截至周五（16日）上午約9時半，GUANZE孖展暫錄516萬元，其中富途借出200萬元，以公開集資約1215萬元，暫未足額認購。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。
星空華文孖展暫錄497萬元，其中富途借出300萬元，公開集資額約4789萬元，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。
業聚孖展暫錄4303萬元，其中富途借出3200萬元，以公開發售部分約4808萬元計，未足額認購。業聚招股價8.8元，最高集資額約4.81億元，每手（500股）入場費約4444.35元。
達勢孖展亦已截孖展，暫錄1006萬元，其中富途借出500萬元，以公開發售部分約5675萬元計，未足額認購。達勢招股價介乎46元至50元，最高集資額約5.68億元，每手（100股）入場費約5050.4元。
內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 已截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。
上美孖展暫錄3435萬元，富途借出1200萬元，其中老虎國際借出1180萬元，以公開發售部分約1.1億元計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手（100股）入場費約3010.03元。
已截止招股的思派健康孖展錄4124萬元，其中富途借出2000萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，超額認購1.24倍。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手（200股）入場費約3757.5元。
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記者：宋佩恩
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