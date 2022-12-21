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【新股IPO】博安生物6955孖展暫錄854萬 一文看清所有新股認購表現（附表）
臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，由綠葉製藥 （02186） 分拆博安生物 （新上市編號：06955） 周一（19日）至周四（22日）期間招股，料12月30日掛牌。
本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：
|新股
|孖展認購額
|超購倍數
|截止申購日
|招股詳情
|博安生物 （06955）
|854萬
|未足額
|12月22日
|【按此】
|澳亞 （02425）
|1927萬
|未足額
|12月21日（已截）
|【按此】
|康灃生物 （06922）
|1386萬
|未足額
|12月21日 （已截）
|【按此】
|星空華文 （06698）
|9883萬
|1.1倍
|12月20日（已截）
|【按此】
|GUANZE MEDICAL （02427）
|9692萬
|7.0倍
|12月20日（已截）
|【按此】
截至周二（20日）下午約7時，博安生物孖展暫錄854萬元，其中輝立借出400萬元，以公開集資2118萬元計，暫未足額認購。博安招股價美股19.8元，每手（200股），一手入場費3999.92元。
內地牧場澳亞集團 （新上市編號：02425） 及康灃生物 （新上市編號：06922） 上周五（16日）起招股，已截止招股，料12月30日掛牌。
澳亞集團孖展暫錄1927萬元，其中富途借出800萬元，以公開集資約2145萬元計，暫未足額認購。澳亞招股價每股少於7元，每手（1000股）入場費7070.55元。
康灃生物孖展暫錄1386萬元，其中富途借出680萬元，以公開集資額2100萬元計，暫未足額認購。康灃招股價每股18.9元，每手（200股）入場費3818.1元。
內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 上周四（15日）至周二（20日）期間招股，均料12月29日掛牌。
GUANZE孖展暫錄9692萬元，其中輝立借出5400萬元，以公開集資約1215萬元計，超購6.98倍。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。
星空華文孖展錄9883萬元，其中輝立借出6100萬元，公開集資額約4789萬元，超額1.06倍，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。
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記者：宋佩恩
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