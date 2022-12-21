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【新股IPO】博安生物6955孖展暫錄673萬　一文看清所有新股認購表現（附表）

新股IPO 12:13 2022/12/21

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【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股　孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

臨近年底，陸續有公司趕及上市尾班車，由綠葉製藥 （02186） 分拆博安生物 （新上市編號：06955） 周一（19日）至周四（22日）期間招股，料12月30日掛牌。

本文以一文方式，列出各新股孖展認購情況，供讀者參考：

新股 孖展認購額 超購倍數 截止申購日 招股詳情
博安生物 （06955） 673萬 未足額 12月22日 【按此】
澳亞 （02425） 1927萬 未足額 12月21日（已截） 【按此】
康灃生物 （06922） 1386萬 未足額 12月21日 （已截） 【按此】
星空華文 （06698） 9883萬 1.1倍 12月20日（已截） 【按此】
GUANZE MEDICAL （02427） 9692萬 7.0倍 12月20日（已截） 【按此】

截至周二（20日）下午約4時，博安生物孖展暫錄673萬元，其中輝立借出300萬元，以公開集資2118萬元計，暫未足額認購。博安招股價美股19.8元，每手（200股），一手入場費3999.92元。

內地牧場澳亞集團 （新上市編號：02425） 及康灃生物 （新上市編號：06922） 上周五（16日）起招股，已截止招股，料12月30日掛牌。

澳亞集團孖展暫錄1927萬元，其中富途借出800萬元，以公開集資約2145萬元計，暫未足額認購。澳亞招股價每股少於7元，每手（1000股）入場費7070.55元。

康灃生物孖展暫錄1386萬元，其中富途借出680萬元，以公開集資額2100萬元計，暫未足額認購。康灃招股價每股18.9元，每手（200股）入場費3818.1元。

內地綜藝節目營運星空華文 （新上市編號：06698） 及醫學影像服務供應商GUANZE MEDICAL （新上市編號：02427） 上周四（15日）至周二（20日）期間招股，均料12月29日掛牌。

GUANZE孖展暫錄9692萬元，其中輝立借出5400萬元，以公開集資約1215萬元計，超購6.98倍。GUANZE招股價介乎0.53元至0.63元，每手（5000股）入場費約3181.75元。

星空華文孖展錄9883萬元，其中輝立借出6100萬元，公開集資額約4789萬元，超額1.06倍，招股價介乎25.5元至32.5元，每手（400股）入場費約13131.02元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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港股 孖展 集資 IPO 星空華文（06698） 博安生物－B（06955） GUANZE MEDICAL（02427） 康灃生物－B（06922） 澳亞集團（02425）

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