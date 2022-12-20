【新股IPO】博安生物6955孖展暫錄405萬、三新股未獲足額認購 一文看清所有新股認購表現（附表）

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▲ 【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股 孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購