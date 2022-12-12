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【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股　孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

新股IPO 16:08 2022/12/12

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【新股IPO】上美2145及思派健康314今起招股　孖展暫錄480萬及543萬元、均未足額認購

內地護膚品開發商上美股份 （新上市編號：02145） 及特殊藥業務思派健康 （新上市編號：00314） 周一（12日）起招股，均於周四（15日）截止招股，上美料於12月22日掛牌，思派將於12月23日掛牌。

上美股份招股詳情，可瀏覽【下一頁】

截至周一（12日）下午約3時，上美孖展暫錄480萬元，其中富途借出400萬元，以公開發售部分約1.1億原計，未足額認購。上美招股價介乎25.2元至29.8元，最高集資額約11億元，每手100股計，一手入場費約3010.03元。

思派健康招股詳情，可瀏覽【下一頁】

思派健康孖展暫錄543萬元，其中富途借出400萬元，以公開發售部分約1845萬元計算，未獲足額認購。思派招股價為18.6元，集資額最多約1.8億元，每手200股計，一手入場費約3757.5元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具    

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港股 思派健康（00314） 上美股份（02145） IPO 孖展 集資

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