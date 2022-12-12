【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元

以八達通領取電子消費券的合資格市民，本周五（16日）可以領取最後一期的1,000元金額，可以用作購買聖誕禮物。

不過要留意需要今次領取的1000元，需要於11月30日前達到「合資格消費」，2022消費券分3期發放，金額分別為第1期2,000元、第2期2,000元、第3期1,000元。若在222年11月30日未用滿4000元，則本周五未能領取1000元。

11月份強積金全面反彈 人均正回報達19412元 成員「避險」慘變「避利」？【見下頁】

所以要本周五領取1000元買聖誕禮物，則要在11月30日或之前用滿4000元。若手上的八達通金額仍未用盡，可以在本月月尾用盡，再等下一個月的16號又可以再拍卡領取餘下的1000元。最遲要在明年3月31日或之前用夠4000元「合資格消費」，否則將不獲發第三期1000元消費券。所以今個月未用滿的，只要在本月31日之前消費總額滿4,000元，則可最早於2023年1月16日收到第三期1,000元款項。

昂坪360 推全景車廂 低至65折早鳥價 來回纜車235元 : 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【溫股知新】成功把握趨勢 減磅先考智慧

【青姐話】有智慧都要趁勢 逆勢操作太昂貴

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機





