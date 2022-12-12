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【八達通消費券】本周五領取最後一期1000元

理財智慧 16:12 2022/12/12

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以八達通領取電子消費券的合資格市民，本周五（16日）可以領取最後一期的1,000元金額，可以用作購買聖誕禮物。

不過要留意需要今次領取的1000元，需要於11月30日前達到「合資格消費」，2022消費券分3期發放，金額分別為第1期2,000元、第2期2,000元、第3期1,000元。若在222年11月30日未用滿4000元，則本周五未能領取1000元。

11月份強積金全面反彈 人均正回報達19412元 成員「避險」慘變「避利」？【見下頁

所以要本周五領取1000元買聖誕禮物，則要在11月30日或之前用滿4000元。若手上的八達通金額仍未用盡，可以在本月月尾用盡，再等下一個月的16號又可以再拍卡領取餘下的1000元。最遲要在明年3月31日或之前用夠4000元「合資格消費」，否則將不獲發第三期1000元消費券。所以今個月未用滿的，只要在本月31日之前消費總額滿4,000元，則可最早於2023年1月16日收到第三期1,000元款項。

昂坪360 推全景車廂 低至65折早鳥價 來回纜車235元 : 【見下頁

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