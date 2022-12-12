  • 18°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 16:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【注意更新】微軟確認防毒軟件Defender存漏洞　小心文件遭永久刪除

科技 15:36 2022/12/12

分享：

分享：

黑客正利用零日漏洞，令微軟Defender等防毒軟件永久刪除用戶的文件。（法新社資料圖片）

如果用戶正使用微軟Windows作業系統內建的Defender防毒軟件，或Avast、AVG與TrendMicro推出的防毒軟件，請注意更新以修補網絡安全漏洞。據網絡安全公司SafeBreach近日進行測試發現，共有6款防毒軟件，存有嚴重的零日漏洞。黑客正利用該漏洞令微軟Defender等防毒軟件，永久刪除用戶的文件。

SafeBreach安全研究人員Yair發布了一個概念驗證程序（POC），表示測試共11款防毒軟件後發現，6款存有上述安全漏洞的軟件為：

  • 微軟Defender
  • 微軟Defender for Endpoint
  • SentinelOne EDR
  • 趨勢科技TrendMicro Apex One
  • Avast Antivirus
  • AVG Antivirus

黑客能利用漏洞發動攻擊，獲取電腦管理員權限，導致防毒軟件在偵測惡意文件時，觸發自動移除機制。在該機制下，移除工具刪除惡意文件時，也會對原本系統文件或儲存於電腦裝置的一些無毒文件及文件夾，執行永久刪除且不可恢復的動作，甚至會令電腦裝置無法正常啟動。

微軟目前已經確認Defender存有該漏洞，並分配ID「CVE-2022-37971」作為識別編號。據官方更新網誌指出，該漏洞已經在Defender最新的1.1.19700.2版本中被修復。而其他存有該漏洞的防毒軟件，也在最新版本中修復漏洞，建議用戶及時進行更新，以保障數據安全。

另外5款未有發現上述漏洞的防毒軟件則包括McAfee、BitDefender、Cylance、Palo Alto XDR，以及CrowdStrike。

責任編輯：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本
今日
【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本
【迷你PC】小米發布迷你主機　進軍迷你電腦市場
今日
【迷你PC】小米發布迷你主機　進軍迷你電腦市場
【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等
今日
【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等
【Macbook Pro】蘋果擬測試新MacBook遊戲效能？　遊戲平台數據現兩款新機型號
今日
【Macbook Pro】蘋果擬測試新MacBook遊戲效能？　遊戲平台數據現兩款新機型號

你可能感興趣

【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本
今日 14:46
【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本
【迷你PC】小米發布迷你主機　進軍迷你電腦市場
今日 11:38
【迷你PC】小米發布迷你主機　進軍迷你電腦市場
【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等
今日 10:21
【侵權爭議】騰訊旗下Riot Games起訴網易　抄襲《特戰英豪》設計及遊戲形式等
網絡保安 科技產品 社交平台 雲端 作業系統 軟件 黑客

下一篇文章

【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
【科技一周回顧】2022年度Google、Yahoo熱搜回顧　墨爾本直擊Cisco Live2022
【手錶內藏耳機】華為WATCH Buds亮相　錶盤藏無線藍牙耳機
【手錶內藏耳機】華為WATCH Buds亮相　錶盤藏無線藍牙耳機
【年度熱搜】Google香港2022年度搜尋榜出爐　疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3
【年度熱搜】Google香港2022年度搜尋榜出爐　疫苗預約、強檢、iPhone 14登熱搜關鍵字Top 3
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【Chrome更新】Google Chrome推兩項新功能　助節省內存及電池電量
【Chrome更新】Google Chrome推兩項新功能　助節省內存及電池電量
【Google摺機】Pixel Fold外觀曝光　似足三星Galaxy Z Fold4？
【Google摺機】Pixel Fold外觀曝光　似足三星Galaxy Z Fold4？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款