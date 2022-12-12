  • 18°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 15:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2023展望】凱基亞洲溫傑：明年恒指樂觀可見23,300點　薦9隻股份

股市 14:51 2022/12/12

分享：

分享：

【2023展望】凱基亞洲溫傑：明年恒指樂觀可見23,300點　薦9隻股份

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，在防疫政策放寬、內地推出刺激經濟政策及加息見頂三大因素推動下，預計樂觀情況下恒指明年下半年可見23,300點，基本情況為21,100點，對應預測市盈率分別為11.2倍及10.3倍，惟與今年初的高位25,050點仍有一段距離。

溫傑預期，內地復常將刺激內需及旅遊，預計內地經濟今年及明年GDP增長分別為3.5%及5%，推介9隻股份。

推薦股份 目標價
華潤啤酒 （00291） 73元
中國中免 （01880） 243元
友邦 （01299） 112元
太古A （00019） 298元
東方電氣 （01072） 75元
東方電氣 （01072） 17元
中廣核電力 （01816） 2.3元
中銀香港 （02388） 32元
中電信 （00728） 4元

內房方面，他指，內房行業違約風險可控，若銷售恢復，將帶動水泥及家電股。

溫傑估計，美國消費物價指數（CPI）已於今年6月見頂，但工資及租金增長恐拖慢通脹回落的速度，若通脹維持4%至5%，聯儲局明年2及3月料各加息0.25厘，但明年第四季有20%機會減息。他提醒，明年要留意數大風險，包括企業盈利預測或現下調空間，中美關係及環球經濟未明，歐洲料較美國更早步入衰退，而且衰退幅度也會更大。

更多【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

相關文章：【2023展望】摩通資管：60/40投資組合明年有望錄正回報　建議把握股市復甦機會

相關文章：【2023展望】建銀國際料恒指明年16,200點至22,200點波動　推薦十大焦點股

記者：宋佩恩

港股 投資策略 中國中免（01880） 目標價 東方電氣（01072） 華潤啤酒（00291） GDP 中美關係 恒生指數 減息

上一篇文章

【新股IPO】吉利據報分拆極氪於美國紐交所上市、冀集資78億元　若成事將是年半以來首隻中概股在美掛牌

下一篇文章

【顧客服務】今時今日服務態度夠不夠？　調查：差劣客戶體驗可使港企損失1170億元收益
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款