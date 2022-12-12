▲ 【2023展望】凱基亞洲溫傑：明年恒指樂觀可見23,300點 薦9隻股份

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，在防疫政策放寬、內地推出刺激經濟政策及加息見頂三大因素推動下，預計樂觀情況下恒指明年下半年可見23,300點，基本情況為21,100點，對應預測市盈率分別為11.2倍及10.3倍，惟與今年初的高位25,050點仍有一段距離。

溫傑預期，內地復常將刺激內需及旅遊，預計內地經濟今年及明年GDP增長分別為3.5%及5%，推介9隻股份。

推薦股份 目標價 華潤啤酒 （00291） 73元 中國中免 （01880） 243元 友邦 （01299） 112元 太古A （00019） 298元 東方電氣 （01072） 75元 東方電氣 （01072） 17元 中廣核電力 （01816） 2.3元 中銀香港 （02388） 32元 中電信 （00728） 4元

內房方面，他指，內房行業違約風險可控，若銷售恢復，將帶動水泥及家電股。

溫傑估計，美國消費物價指數（CPI）已於今年6月見頂，但工資及租金增長恐拖慢通脹回落的速度，若通脹維持4%至5%，聯儲局明年2及3月料各加息0.25厘，但明年第四季有20%機會減息。他提醒，明年要留意數大風險，包括企業盈利預測或現下調空間，中美關係及環球經濟未明，歐洲料較美國更早步入衰退，而且衰退幅度也會更大。

更多【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

相關文章：【2023展望】摩通資管：60/40投資組合明年有望錄正回報 建議把握股市復甦機會

相關文章：【2023展望】建銀國際料恒指明年16,200點至22,200點波動 推薦十大焦點股

記者：宋佩恩