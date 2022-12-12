【2023展望】凱基亞洲溫傑：明年恒指樂觀可見23,300點　薦9隻股份

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【新股IPO】吉利據報分拆極氪於美國紐交所上市、冀集資78億元 若成事將是年半以來首隻中概股在美掛牌
凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，在防疫政策放寬、內地推出刺激經濟政策及加息見頂三大因素推動下，預計樂觀情況下恒指明年下半年可見23,300點，基本情況為21,100點，對應預測市盈率分別為11.2倍及10.3倍，惟與今年初的高位25,050點仍有一段距離。
溫傑預期，內地復常將刺激內需及旅遊，預計內地經濟今年及明年GDP增長分別為3.5%及5%，推介9隻股份。
|推薦股份
|目標價
|華潤啤酒 （00291）
|73元
|中國中免 （01880）
|243元
|友邦 （01299）
|112元
|太古A （00019）
|298元
|東方電氣 （01072）
|75元
|東方電氣 （01072）
|17元
|中廣核電力 （01816）
|2.3元
|中銀香港 （02388）
|32元
|中電信 （00728）
|4元
內房方面，他指，內房行業違約風險可控，若銷售恢復，將帶動水泥及家電股。
溫傑估計，美國消費物價指數（CPI）已於今年6月見頂，但工資及租金增長恐拖慢通脹回落的速度，若通脹維持4%至5%，聯儲局明年2及3月料各加息0.25厘，但明年第四季有20%機會減息。他提醒，明年要留意數大風險，包括企業盈利預測或現下調空間，中美關係及環球經濟未明，歐洲料較美國更早步入衰退，而且衰退幅度也會更大。
【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港
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記者：宋佩恩