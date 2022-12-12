【顧客服務】今時今日服務態度夠不夠？　調查：差劣客戶體驗可使港企損失1170億元收益

▲ 【客戶服務】今時今日服務態度夠不夠？ 調查：差劣客戶體驗可使港企損失1170億元收益

劉德華十多年前拍攝政府宣傳片，一句「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」成功深入民心，有調查指，原來差劣的客戶體驗使香港企業面臨損失6.5%收益的風險，當中香港消費者將減少消費高達935億元，完全停止消費達235 億元，使香港企業合共損失 1170 億港元的消費者開支。

體驗管理公司Qualtrics發表《2023 年全球消費者趨勢報告》，報告在今年7月至9月期間調查全球 29 個國家和地區的消費者，包括 693 名來自香港的受訪者。數據顯示，全球消費者有15%時間遭遇差劣的客戶體驗，遭遇差劣的體驗後，43%消費者表示會減少或完全停止該品牌消費。

30%在政府機構遭遇「非常差」體驗

報告顯示，約30%全球消費者曾在政府機構遭遇「非常差」的客戶體驗，其次為航空公司 （25%） 和物業保險公司 （21%） ；而流媒體服務 （6%）、超級市場 （7%） 和百貨公司 （8%） 的比例最低。

另外，超過一半 （55%） 香港消費者表示他們的客服問題沒有得到解決，而 39% 消費者認為客服人員不夠善解人意；近四分之三 （70%） 的香港消費者表示，企業需要更積極聆聽他們的心聲，比例按年上升 21%。

香港企業提供差劣客戶體驗面臨損失風險下降

XM 解決方案兼策略總監 Vicky Katsabaris表示，香港企業在提供差劣客戶體驗面臨損失的風險較去年略為下降，但消費者表示獲得差劣服務的頻律幾乎不變，建議企業深入瞭解客戶需求。

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編輯：李哲毅