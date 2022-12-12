慈父資助兒子上車　睇樓後買不足一日即入市　彩蒲苑一房326.8萬售

利嘉閣黃靜顏表示，上水居屋彩蒲苑D座中層8室，實用面積約338方呎，屬一房間隔，享開揚市景，單位原叫價約390萬元，獲買家洽購，最終累減約63.2萬元，以326.8萬元(已補地價)成交，折合呎價約9,669元，造價屬屋苑自由市場成交近年新低。買家心儀單位企理實用，由慈父資助兒子上車，買入單位用作自住，由睇樓到成交不足24小時。

據悉，原業主2012年以158萬元(已補地價)購入，持貨10年，轉手帳面賺168.8萬元，物業期內升值逾倍。上述為屋苑本月首宗二手成交；現時有約60個放盤，入場費350萬元起。

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