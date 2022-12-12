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【有相睇】大橋通車效應帶動　將軍澳中心三房累減180萬　以818萬易手

股樓投資 14:48 2022/12/12

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將藍隧道及將軍澳跨灣大橋正式啟用，對外交通更加便利，帶動近月將軍澳買賣交投。美聯物業黃麗貞表示，將軍澳首11天已暫錄約109宗買賣交投，較上月同期約84宗，大增3成。該行新近促成將軍澳中心三房交投，單位累計減價18%，以818萬元易手。

黃麗貞指，上述成交單位為將軍澳中心9座高層H室，實用面積547呎，屬於三房間隔。據了解，業主早於8月以998萬元放盤，面對市況近月持續下滑，選擇面對現實，最終累減180萬元或18%，以818萬元沽出，折合實用呎價14,954元。資料顯示，原業主於2014年11月以693萬元購入上述單位，持貨8年，帳面獲利125萬元，單位升值約18%。

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撰文 : 黃卓賢

將軍澳中心 將軍澳 美聯物業 二手市場 私人屋苑

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