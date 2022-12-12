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【大行報告】高盛：憂內地疫情升溫或導致賭收令人失望+好消息已反映　濠賭股短線股價波動性將大增

股市 14:30 2022/12/12

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【大行報告】高盛：憂內地疫情升溫或導致賭收令人失望+好消息已反映　濠賭股短線股價波動性將大增

濠賭股近日急升，高盛指，隨出行放寬及未來數月市場回復正常化，該行仍對濠賭股前景持建設性看法，但基於市場預期已上調，加上憂慮內地疫情升溫或導致博彩收益令人失望，估計濠賭股短線股價波動性將大增。

高盛稱，過去2至3個月已提及濠賭股將迎來更多周期性反彈，主要由於賭牌續期解決及旅遊簽證逐步放寬，帶動濠賭股過去一個月平均反彈53%，當中永利澳門 （01128） 更大升99%，美高梅 （02282） 亦升75%。

澳門12.12起入公共場所毋須掃碼　餐飲聚會不限人數【下一頁】

現時濠賭股2023年預測EV/EBITDA約11倍，202年預測EV/EBITDA約9倍。高盛相信，濠賭股升勢已進入第二階段，即市場回歸基本面，雖然股價未反映行業全面復甦或潛在積壓的購買力釋放，但已預期隨港澳通關，中場博收於未來至12個月會恢復70%至80%。

維持金沙中國及銀娛「買入」

選股方面，高盛維持金沙中國 （01928） 及銀娛 （00027） 「買入」評級，相信兩者長遠最能把握中場及非博彩業務的增長，因兩者佔澳門酒店房市佔率約52%，零售面積約63%。

高盛亦看好新濠國際 （00200） ，相信隨新濠影滙第二期明年開幕，其預期增長步伐將跑贏同業。

更多【即市財經分析】文章

【石Sir一周前瞻及異動股】九毛九、君實生物、中銀香港

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編輯：陳韻妍

港股 美高梅中國（02282） 新濠國際（00200） 金沙中國有限公司（01928） 銀河娛樂（00027） 出入境管制 疫情 EBITDA 博彩 EV／EBITDA

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