朱克伯格決心發展元宇宙 Meta員工憂最終摧毀公司

Facebook母企Meta的行政總裁朱克伯格宣布公司改名，同時致力發展元宇宙（Metaverse）。然而，Meta有不少員工不認同朱克伯格發展元宇宙，認為此舉將會摧毀Meta。

若美國會通過競爭保護法案 Facebook母企威脅刪除平台新聞 【下一頁】

Meta上周宣布，裁減13%人手，朱克伯格當時亦為決定公開道歉，承認自己有做錯。網絡匿名論壇Blind上有不少人形容大裁員猶如電影《飢餓遊戲》（hunger games），甚至有人認為朱克伯格（Mark Zuckerberg）的前景不明。

裁員消息公布後，一名自稱Meta工程師的人士直指，朱克伯格正帶領Meta行「歪路」。一名數據科學家則指出，Meta應該清洗管理層，指後者根本「唔清唔楚」，在企業發展中已出錯。

「goblin mode」成牛津年度代表詞 躺平模式獲壓倒性支持 【下一頁】

一名自稱資深軟件工程師認為，元宇宙就是Meta的慢性死亡（slow death）。有人更指朱克伯格（Mark Zuckerberg）決心發展元宇宙，將獨力摧毀Meta。

另有Meta員工亦批評公司領導層不濟正摧毀公司，直指董事以上階層無人願意負責任，多數高層只是榨取公司價值，根本無為公司帶來額外增值。員工更稱，朱克伯格其實是「一言堂」，無人可推翻他的決定。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培