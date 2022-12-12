美核聚變技術或取得突破 潔淨能源廉價在望？

隨著民眾環保意識崛起，多國增加對潔淨能源技術的投資。美國近日據報有科學家首次成功在核聚變技術反應中取得能量淨增長，美國政府亦將在本周公布消息。美國自1950年代起開始研究，若相關技術取得成功，將有望可提供廉價潔淨能源。

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有英媒周日（11日）引述熟悉相關研究人士報道，位於美國加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）成功首次在核聚變反應中取得能量淨增長（net energy gain），有指美國能源部（The Department of Energy）亦將在周二（13日），正式宣布消息。

相關研究目的旨在複製太陽產生能量的核聚變反應，美國科學家自1950年代起已開始研究，一旦取得成功，將可無限提供廉價的潔淨能源。不過距離技術能用於商業用途至少還需10年，甚至幾十年時間。

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技術研發人員表示，除了帶來氣候效益外，技術突破還有望可以為貧窮地區帶來廉價電力。有熟悉研究的資深核聚變科學家亦表示，對於他們而言改變只是時間問題。另有實驗室官員表示，研究人員仍正分析數據，拒絕在周二前發表任何官方調查結果。

核聚變科學是利用極高速度將兩個原子粉碎，並希望將過程產生的能源轉化為電力，供家庭及商業使用。過程不會排放碳到大氣中，亦無需傾倒放射性廢料。雖然研究取得顯著成就，但有科學家指仍面臨極大的工程及科學挑戰，建造足夠大、可以產生聚變能量的設備極具難度。

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責任編輯：李俊儀