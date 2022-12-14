美宣布核聚變技術取得突破 潔淨能源廉價在望？（第二版）

隨著民眾環保意識崛起，多國增加對潔淨能源技術的投資。美國政府正式宣布，科學家首次成功在核聚變技術反應中取得能量淨增長。美國自1950年代起開始研究，若相關技術取得成功，將有望可提供廉價潔淨能源。美國能源部長形容，相關技術突破是重要里程碑。

（第二版更新正式公布）

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美國能源部（The Department of Energy）在周二（13日）正式宣布，位於美國加州的勞倫斯利弗莫爾國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory）在12月5日時，成功首次在核聚變反應中取得能量淨增長（net energy gain）。能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）形容，相關技術突破是重要里程碑，令美國朝著使用零碳且豐富的核聚變能源可能性更進一步。

格蘭霍姆指，勞倫斯利弗莫爾國家實驗室等其他實驗室的科學家所做的行為，不但將協助美國迅速轉向潔淨能源，亦能在不進行核試驗的情況下保持核威脅。格蘭霍姆表示，美國的領導才剛剛開始，若未來能推動核聚變能源，當局就可以用技術生產潔淨電力、運輸燃料，及用於重工業等。

據悉科研人員在實驗中向目標注入了2.05兆焦耳（megajoules）的能量，結果輸出3.15兆焦耳的能量，產生能量較輸入能量多50%，是首次有實驗產生有意義的能力增長。相關實驗設施大小和一個體育館相若，實驗過程亦動用了192台激光機。

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技術研發人員表示，除了帶來氣候效益外，技術突破還有望可以為貧窮地區帶來廉價電力。有熟悉研究的資深核聚變科學家亦表示，對於他們而言改變只是時間問題。另有實驗室官員表示，研究人員仍正分析數據，拒絕在周二前發表任何官方調查結果。

核聚變科學是利用極高速度將兩個原子粉碎，並希望將過程產生的能源轉化為電力，供家庭及商業使用。過程不會排放碳到大氣中，亦無需傾倒放射性廢料。雖然研究取得顯著成就，但有科學家指仍面臨極大的工程及科學挑戰，建造足夠大、可以產生聚變能量的設備極具難度。

相關研究目的旨在複製太陽產生能量的核聚變反應，美國科學家自1950年代起已開始研究，一旦取得成功，將可無限提供廉價的潔淨能源。不過距離技術能用於商業用途至少還需10年，甚至幾十年時間。

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責任編輯：李俊儀