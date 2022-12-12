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【疫市營商】逾5成港消費者客服問題未解　調查：可令港企損失1170億元

商業 14:07 2022/12/12

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報告顯示，全球消費者有15%時間遭遇差劣的客戶體驗。（資料圖片）

有調查顯示，差劣的客戶體驗可使香港企業面臨損失6.5%收益的風險，消費者將因此減少消費高達935億港元，完全停止消費達235億元，使企業合共損失1170億元的收益。

【日本遊】專門推動高端旅遊　日本酒店業者打造豪華房增加收入

《Qualtrics 2023年全球消費者趨勢報告》於2022年7月至9月期間，調查全球29個國家和地區的消費者，包括693名來自香港的受訪者。報告顯示，全球消費者有15%時間遭遇差劣的客戶體驗；43%消費者表示，會減少或完全停止該品牌消費。 

報告顯示，政府機構（30%）有最高比例的消費者曾遭遇「非常差」的客戶體驗，其次為航空公司（25%）和物業保險公司（21%）；串流媒體服務（6%）、超級市場（7%）和百貨公司 （8%） 的比例最低。

2023年企業須重視客戶體驗趨勢

報告提出下列企業在2023年須重視的客戶體驗趨勢： 

1.    個人化聯繫更能贏取客戶忠誠度

能與善解人意的客服人員交談的消費者，其滿意體驗的比例較認為客服人員不善解人意的受訪者高出4.5倍。

2.    客戶轉用其他品牌的可能性增加

超過一半（55%）香港消費者表示，他們的客服問題沒有得到解決，而39%消費者認為客服人員不夠善解人意。企業可以把握這機遇，提供超越消費者期望的服務並贏取忠誠度。

3.    滿足消費者需求日益重要 

近4分之3（70%）的香港消費者表示，企業需要更積極聆聽他們的心聲，比例按年上升21%，突顯企業迫切需要改善，企業可以利用即時通訊和其他質性回應途徑接收的見解，來提高其聆聽能力。

【數碼轉型】79%銀行視「信用風險轉型」為首要任務　惟欠缺實際藍圖

【旅遊業復甦】逾3成港人願月撥20%收入外遊　超過一半冀檢疫措施解除後即出發

責任編輯：李智美

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