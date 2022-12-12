▲ 【新股IPO】FWD傳上市前融資 李澤楷據報投資2億美元

有外電指，保險公司富衛集團（FWD）計劃進行上市前融資，本港富豪李澤楷正在考慮投資約2億美元（約15.6億港元）。報道引述知情人士指，新一輪投資有助富衛集團（FWD）在上市前的發展增長計劃，而FWD最早或2023年進行IPO，知情人士又稱，其他投資者也對富衛上市前融資表現出初步興趣。

知情人士說，這輪融資條款仍在討論之中，規模等細節可能會發生變化。在市場波動的背景下，富衛在9月重新提交香港 IPO 申請，使公司有更多時間為首次公開發售股票做準備，此前市場傳出FWD計劃IPO籌集約10億美元（約78億港元）。

FWD 一年前通過私人配售籌集超過16億美元（約124.8億港元）的資金，投資者包括由 美國資管公司Apollo Global Management有份投資的保險公司，當時FWD估值約為90億美元（約702億港元），相當於其內含價值的1.2至1.3倍左右。

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編輯：李哲毅