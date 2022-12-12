NASA獵戶座號完成月球任務 成功返回地球

自1969年首次成功有人登陸月球表面後，美國多年來再無人達致此成就。美國太空總署（NASA）早前發射的「獵戶座號」太空船近日完成圍繞月球的飛行任務，並成功返回地球表面，相信有助NASA派人再造登月創舉。

NASA飛行器改變小行星軌道 太空防禦測試成功 【下一頁】

NASA的「獵戶座號」（Orion capsule）周日（11日）重新返回地球大氣層，並成功降落在加州附近的太平洋海域。成功返回地球後，NASA控制中心傳來一陣歡呼，評論員稱NASA的登月之旅將邁進一大步。

獵戶座號雖無乘載太空人，但放有3個假人及多個震動感應器及輻射監測儀，協助太空船圍繞月球飛行時收集數據。今次任務成功將為NASA最新階段的人類登月計劃打下「強心針」。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）對獵戶座任務成功大為感動，形容周日是非同凡響的一日。

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NASA發布幽靈星系高清相 清晰呈現中心光芒 【下一頁】

獵戶座號於11月16日在佛羅里達州的甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射，並在接近月球約130公里外的軌道圍繞飛行約2.25公里。航行日期約25日，耗資高達40億美元（約311.2億港元）。

NASA新階段人類登月計劃始於「阿提米絲號」（Artemis），獵戶座完成任務後，計劃有望最快在2024年時便可派人登艦前往月球，逾50年來首名登月太空人可能在2025年出現。

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責任編輯：吳漢培