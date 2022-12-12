【AI劇本】DeepMind建新AI「Dramatron」　自動生成電影劇本

▲ Google旗下英國人工智能實驗室DeepMind近日建立了一個新AI工具「Dramatron」，能生成包括人物描述、情節、地點及台詞的電影或舞台劇劇本。

人工智能（AI）發展及應用可能性愈來愈多，現時就連編寫劇本也可做到。Google旗下英國人工智能實驗室DeepMind近日建立了一個新AI工具「Dramatron」，能生成包括人物 描述 、情節、地點及台詞的電影或舞台劇劇本。並且可與 人類 作家、編劇 「 共同寫作」，編輯或重寫Dramatron提出的內容，使其成為合適的劇本。

據外媒《Engadget》報道，只需要輸入簡單的想法，該AI工具Dramatron就會自動生成電影標題，再進一步生成人物、場景、情節等。 該媒體記者還實測試用了該AI工具，將自己年輕時的電影創意日誌輸入Dramatron，隨即就能生成了有意義的標題，人物及場景描述等，惟劇本上的內容只是合乎邏輯，對白充滿陳詞濫調，較顯老套。

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DeepMind在公開Dramatron前，也找來15位劇作家、編劇及演員幫忙評估以及參與研究論文，並且與加拿大劇場合作，直接演出一場 由Dramatron編寫的劇。雖然 根據該論文，劇作家表示他們不會使用該工具來製作完整的劇本，又發現AI輸出的內容可能是公式化的。然而，他們亦指出， 該AI工具 對於幫助探索改變情節的元素或角色很有用，有助 帶來創意 。

責任編輯：張寶燕

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