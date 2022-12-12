▲ 【國泰293】國泰航空恢復往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的頭等艙服務 一文看頭等艙有哪些享受？

航空業逐步復常，國泰航空 （00293） 公布，將於未來數個月率先於往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的部門航班，陸續恢復頭等客艙服務。由12月5及6日起，顧客可分別於國泰航空每日出發的往返倫敦希斯路的熱門航班CX251及CX252享用頭等艙服務，未來國泰航空將陸續增加更多往返倫敦希斯路的班次。

國泰航空同時分別於2023年1月18日及2023年2月1日起恢復往還巴黎的航班CX261及CX260，以及往返東京（羽田）的航班CX548及CX549的頭等客艙服務。

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為慶祝恢復頭等艙服，國泰航空為12月選乘頭等客艙往返倫敦希斯路的乘客選擇Krug Vintae 2004年份香檳，以及兩款來自波爾多地區的特別限量版Blanc de Lynch-Bages 2018及Chateau Lynch-Bages 2000。

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國泰航空指，頭等客艙的佳餚會以具當代設計感的食具奉上，包括Noritake瓷器、Robert Welch餐具及Riedel酒杯等。食材方面，採用的供應商皆遵循可持續發展及道德規範，包括Dingley Dell豬肉、Nordic Skrei鱈魚等

另外，國泰航空亦與Bamford合作，為頭等艙乘客提供寢居及個人護理套裝。乘客亦可穿上香港品牌PYE的睡衣套裝、拖鞋及眼罩。

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編輯：陳韻妍