  • 18°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國泰293】國泰航空恢復往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的頭等艙服務　一文看頭等艙有哪些享受？

Hot Talk 13:14 2022/12/12

分享：

分享：

【國泰293】國泰航空恢復往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的頭等艙服務　一文看頭等艙有哪些享受？

航空業逐步復常，國泰航空 （00293） 公布，將於未來數個月率先於往返倫敦希斯路、巴黎及東京（羽田）三條航線的部門航班，陸續恢復頭等客艙服務。由12月5及6日起，顧客可分別於國泰航空每日出發的往返倫敦希斯路的熱門航班CX251及CX252享用頭等艙服務，未來國泰航空將陸續增加更多往返倫敦希斯路的班次。

國泰航空同時分別於2023年1月18日及2023年2月1日起恢復往還巴黎的航班CX261及CX260，以及往返東京（羽田）的航班CX548及CX549的頭等客艙服務。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

為慶祝恢復頭等艙服，國泰航空為12月選乘頭等客艙往返倫敦希斯路的乘客選擇Krug Vintae 2004年份香檳，以及兩款來自波爾多地區的特別限量版Blanc de Lynch-Bages 2018及Chateau Lynch-Bages 2000。

大摩看好國泰航空未來60日可跑贏大市　大和讚更勝內地航空股【下一頁】

國泰航空指，頭等客艙的佳餚會以具當代設計感的食具奉上，包括Noritake瓷器、Robert Welch餐具及Riedel酒杯等。食材方面，採用的供應商皆遵循可持續發展及道德規範，包括Dingley Dell豬肉、Nordic Skrei鱈魚等

另外，國泰航空亦與Bamford合作，為頭等艙乘客提供寢居及個人護理套裝。乘客亦可穿上香港品牌PYE的睡衣套裝、拖鞋及眼罩。

航空相關文章

【開市追揸沽】港股強勢下站撲二萬？ 前瞻中央經濟工作會議

相關文章：【國泰293】國泰航空工會開會討論待遇、不排除罷工或按章工作　資方：1月更表改善、保證航班如常

相關文章：【國泰293】國泰在太古城中心設實體店　今年內消費有機會獲額外3000里數（圖集）

編輯：陳韻妍

開啟hket App，閱讀全文
港股 航空業 國泰航空（00293） 航空 巴黎 國泰航空 香港 倫敦 東京

上一篇文章

【內地疫情】石四藥旗下多個產品被納入疫情防護家庭常備藥品目錄　料阿比多爾和阿奇黴素可帶來突破性增長

下一篇文章

【美股期貨】本周「超級議息周」　道指期貨偏軟跌9點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【Morning精點】傳中港農曆新年前通關、港人或被允許免隔離前往內地　下周日早上多區跌至6度
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【中國通關】傳中港農曆新年前通關　港人或被允許免隔離前往內地
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
【外圍一周前瞻】「超級議息周」及通脹數據來襲　美英歐央行料齊加息0.5厘（附表）
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【配股潮】碧桂園服務主席楊惠妍折讓11%出售2.4億股　套現逾50億元
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【小米發布會】小米發布新一代旗艦「小米13系列」　起價3999元人民幣
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
【世界盃賽果】法國撼贏英格蘭　C朗哭成淚人葡萄牙出局　一文看清世界盃賽果
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款