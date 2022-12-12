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【世界盃2022】卡塔爾流浪貓將獲收養 英格蘭兩守將成「貓奴」

環球社會熱點 13:22 2022/12/12

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英格蘭隊在上周六（10日）的世界盃賽事中，以1比2落敗予法國止步8強。但英格蘭隊在回國時卻未「空手而回」，兩名後衛基爾獲加及史東斯決定收養一隻在卡塔爾遇到的流浪貓。兩人將流浪貓命名為「戴夫」，由於需要隔離，牠仍需大概4個月才能抵達英國。

C朗暗示或退出國家隊 「夢想已破碎」 【下一頁】

英格蘭隊已在卡塔爾逗留約4周，期間隊員和當地一直與一隻虎斑流浪貓相處良好。史東斯（John Stones）甚至為流浪貓命名「戴夫」（Dave），而隊友基爾獲加（Kyle Walker）亦曾表示，若英格蘭最終奪冠，將會收養「戴夫」並將牠帶回英格蘭。

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雖然英格蘭已止步8強，球隊亦已在周日（11日）啟程回國，但基爾獲加及史東斯依然決定收養「戴夫」。據悉「戴夫」已被送往當地獸醫診所，接受檢查及接種疫苗。牠其後亦需接受為期4個月的隔離，轉抵曼徹斯特城後再轉交基爾獲加或史東斯。

C朗世界盃離場獨自落淚 女友狠批葡萄牙教練做錯決定（有片） 【下一頁】

負責帶領「戴夫」前往診所的女士透露，基爾獲加及史東斯尚未確認最終將由誰收養「戴夫」，但肯定會將牠帶回英格蘭。基爾獲加曾表示，「戴夫」近期曾和英格蘭隊共進晚餐，雖然部分人不喜歡「戴夫」，但自己非常愛牠，非常樂意收養牠。

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責任編輯：李俊儀

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